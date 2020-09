Kompetentni z KGHM wracają do szkolnych ław

Nowy rok szkolny rozpoczyna właśnie ponad 1900 podopiecznych klas patronackich KGHM. Uczniowie kształcą się w 11 specjalnościach, zarówno w technikum jak i szkole branżowej I stopnia (dawnej zawodowej). W tym roku do programu dołączyły nowe klasy, w tym po raz pierwszy w historii, klasa kształcąca w zawodzie operatora zespołu maszyn i urządzeń przeróbczych

12 adeptów na stanowiska „przeróbkarzy” rozpocznie naukę w Zespole Szkół MCKK w Lubinie, aby w przyszłości zasilić kadry Zakładów Wzbogacania Rud i Zakładu Hydrotechnicznego. Do programu „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM-kluczowy partner w kształceniu zawodowym” dołączył także Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy. Tylko w tej szkole klasy patronackie KGHM w zawodzie technik elektryk i technik elektronik liczyć będą 300 uczniów. Opiekę nad klasami objęła Huta Miedzi „Legnica”, w której najlepsi absolwenci będą mogli znaleźć pracę.

Uruchomienie w tym roku klasy patronackiej to najlepszy przykład owocnej współpracy między szkołami, biznesem a Ministerstwem Edukacji. Nasi specjaliści brali udział w pracach nad dostosowaniem podstawy programowej, tak by absolwenci byli dobrze przygotowani do realnych potrzeb przyszłego pracodawcy - tłumaczył Wiceprezes ds. Produkcji KGHM, Radosław Stach.