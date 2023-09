Premier: życzę, by nowy rok szkolny był pełen radości

Życzę, by nowy rok szkolny był pełen radości, otwarcia na świat, dociekliwości, poszukiwania pasji i dobra - mówił w poniedziałek do uczniów w Rokicinach (woj. łódzkie) premier Mateusz Morawiecki

Podkreślił, że są to wartości i ideały, które kształtują nie tylko życie jednostki, ale też życie narodu.

Szef rządu uczestniczył w poniedziałek w inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Władysława Reymonta w Rokicinach.

Początek roku szkolnego po tak długich wakacjach, jednych z najdłuższych, to pewnie jest przeżycie. Macie i te chwile radosne: spotkania z kolegami, koleżankami, nauczycielami, ale macie na pewno też obawy, swoje troski, wątpliwości, jak pójdzie ten nowy rok szkolny. Ja chciałbym życzyć wam tego, by poszedł jak najlepiej. By był pełen radości, pełen otwarcia na świat, dociekliwości, poszukiwania pasji, dobra, tych wszystkich wartości i ideałów, które kształtują nasze życie, także życie narodu, państwa - powiedział do uczniów Morawiecki.

Uroczystość inauguracji roku szkolnego zorganizowano w nowej hali sportowej. Obiekt powstał za ponad 19 mln zł, z czego przeszło 12 mln zł pochodziło z rządowego funduszu Polski Ład.

Jak wskazał premier, aby życie szkolne było jak najpełniejsze, muszą być do tego odpowiednie warunki. Dodał, że jest to możliwe dzięki inwestycjom w szkolną infrastrukturę. Wymienił też programy służące wsparciu aktywności sportowej dzieci i młodzieży, jak rządowy program „Klub” wspierający małe kluby sportowe, certyfikacji szkółek piłkarskich.

Trzeba wspomnieć też o czymś, co zwłaszcza poza wielkimi miastami w Polsce tworzy możliwości i wyrównuje szanse. A więc nasze programy społeczne, które są skoncentrowane na dzieciach i młodzieży - zaznaczył mówiąc m.in. o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym, wyprawce czy 500 plus, wkrótce - jak zaznaczył - 800 plus.

Według premiera, widać ogromną różnicę w sytuacji szkół obecnie w porównaniu z tym, jak wygląda ona 5-7 lat temu. Jak dodał, „po tragedii Covidu, po dużych kryzysach, które nas dotknęły”, rząd sfinansował usługi około 20 tys. psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów czy psychiatrów dziecięcych.

Chcielibyśmy, aby tego nie było, aby każdy mógł radzić sobie ze swoimi problemami świetnie sam, ale zdajemy sobie sprawę z tego, jak w dzisiejszych czasach ważna jest pomoc psychologiczna – przyznał Morawiecki. Do szkół dzisiaj, niemal do każdej szkoły, nie użyję tego sformułowania, że do każdej, bo tego nie wiem - ale niemal do każdej szkoły zapewniliśmy psychologa lub pedagoga specjalnego. To też jest ogromne wsparcie dla dzieci i młodzieży – dodał.

Premier wskazał również, że celem rządu jest dogonienie przez Polskę najbogatszych krajów w Europie, na co – jak podkreślił Morawiecki – Polska ma pierwszą szansę od kilkuset lat.

Chcemy, żeby te dzieci, ta młodzież zarabiała na poziomie bogatych krajów Europy Zachodniej i to jest możliwe – zapowiedział.

Na koniec swojego przemówienia premier zacytował słowa irlandzkiego poety Williama Butlera Yeatsa, że „szkoła nie polega na napełnianiu wiadra, tylko na rozpalaniu płomienia”. „I ja tego życzę dzieciom, młodzieży. Tego życzę nauczycielom - abyście potrafili w waszych kochanych podopiecznych uczniach rozpalać płomień pasji, zaangażowania, miłości do ojczyzny, patriotyzmu, miłości do nauki” - wyliczał premier.

Obecny na uroczystości poseł PiS Antoni Macierewicz podkreślił, że edukacja szkolna to najważniejsza część życia. Wskazał, że naród polski kształtują wartości chrześcijańskie.

To najważniejszy moment życia każdego z nas: szkoła, wychowanie, przekazanie tego, co ma nas ukształtować. Dla was szkoła będzie przekazywała te wartości i te zasady, które są ujęte w Konstytucji RP – powiedział polityk.

Czytaj też: Premier: PiS proponuje program „Przyjazne Osiedle”

PAP/KG