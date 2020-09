BGK: programy pomocowe do końca 2021 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego przygotowuje się do wydłużenia działania programów pomocowych do końca 2021 r.

BGK podjął decyzję o przygotowywaniu się do wydłużenia programów pomocowych i rozmów z Komisją Europejską po to, aby wydłużyć owe programy do końca przyszłego roku - nawet jeżeli nie będziemy musieli z nich skorzystać. Uważam, że będziemy musieli być wcześniej przygotowani, jak inne kraje europejskie - m.in. Niemcy. Będziemy prowadzić rozmowy dotyczące wydłużenia programów pomocowych - w tym też programu faktoringowego - powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Termin obowiązywania programu faktoringowego to 31 grudnia br. Jak podkreśliła Beata Daszyńska – Muzyczka „czas został bardzo ograniczony, przez długi okres uzyskiwania akceptacji KE”.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

ISBnews/RO

