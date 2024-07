Oddłużenie szpitali. Kluczowa rola BGK

Zamiana długu szpitala w kredyt długoterminowy udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pod warunkiem przejścia przez ścieżkę programu naprawczego - to jedno z rozwiązań przedstawionych w czwartek przez Ministerstwo Zdrowia.

Minister zdrowia Izabela Leszczyna przedstawiła na spotkaniu z dyrektorami szpitali i samorządów główne elementy koncepcji zmian w ochronie zdrowia. Są to: deregulacja, transformacja i odwrócona piramida świadczeń.

Szpitale niestabilne finansowo lub niezgodne z „mapami świadczeń” (MZS - mapa zabezpieczenia szpitalnego) będą mogły liczyć na celowane środki w ramach „procesów transformacji”, preferencyjne punkty w konkursach na dostosowanie się do „map świadczeń” i zmianę profilu działalności. Będą też mogły korzystać z instrumentów Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Pakiety wsparcia dla zadłużonych szpitali

Po przejściu pełnej ścieżki programu naprawczego szpitale będą mogły skorzystać z doraźnego pakietu wsparcia i długoterminowego pakietu wsparcia.

Doraźny pakiet wsparcia zakłada zamianę zobowiązań wymagalnych (określonych na dzień 1 lipca 2024 r.) w kredyt długoterminowy udzielony przez BGK, zawarcie porozumienia z ZUS o rozłożeniu na raty składek za okres pierwszego roku transformacji, utrzymanie ryczałtu PSZ (podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń) w pierwszym i drugim roku transformacji, a także wyznaczenie poziomu ryczałtu na kolejny rok transformacji na podstawie średniego poziomu wykonania ryczałtu w dwóch latach transformacji.

Z kolei długoterminowy pakiet wsparcia zakłada mechanizm warunkowego oddłużenia szpitali. W koncepcji resortu zdrowia dług zostanie zamieniony na dziesięcioletni kredyt w BGK poręczony przez podmiot tworzący. Zgodnie z koncepcją będzie on umarzalny w wysokości jednej dziesiątej co roku przez 10 lat pod warunkiem, że szpital realizuje program naprawczy i się bilansuje. Ten proces będzie nadzorowany i oceniany przez AOTMiT. Rozwiązanie to zakłada, że w sytuacji utraty bilansowania i braku możliwości spłaty przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (sp zoz), kredyt przestanie być umarzany i staje się on kredytem organu założycielskiego.

Bonusy dla placówek w dobrej kondycji finansowej

Szpitale stabilne finansowo i zgodne w profilu z mapami świadczeń (MZS - mapa zabezpieczenia szpitalnego), dostaną dodatkowe punkty w konkursach na środki UE lub z Funduszu Medycznego, otrzymają możliwość uczestniczenia w sprofilowanych konkursach, otrzymają dodatkowe punkty w konkursach NFZ z możliwością zwiększenia finansowania świadczeń preferowanych w mapach świadczeń.

Transformacja ma być finansowana z pieniędzy w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), Funduszu Medycznego, funduszy unijnych, NFZ i BGK.

