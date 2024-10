Polska wesprze milionami ukraińskie firmy!

Umowy z ukraińskimi bankami KredoBank i PrivatBank podpisał we wtorek w Poznaniu Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). 20 mln euro posłuży wsparciu ukraińskich firm działających blisko strefy wojennej.

Od poniedziałku w Poznaniu odbywa się Kongres Odbudowy Ukrainy Common Future z udziałem przedsiębiorców z Polski i Ukrainy, samorządowców i przedstawicieli rządu.

BGK poinformował we wtorek, że podpisane umowy realizują postanowienia porozumienia z Komisją Europejską ws. rozszerzenia wsparcia dla ukraińskich MMŚP. KE przeznaczyła na ten cel dodatkowe 20 mln euro wsparcia w ramach filaru II Instrumentu na rzecz Ukrainy.

BGK kontynuuje realizację działań w obszarze wsparcia gwarancyjnego KE dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Ukrainie. Do tej pory zabezpieczał akcję kredytową KredoBanku dla firm działających na terenie Ukrainy. Umożliwiało to dostęp do finansowania dla MMŚP głównie na terenach położonych blisko strefy wojennej, gdzie szczególnie trudno o dostęp do finansowania bankowego.