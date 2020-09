Za miesiąc opinia rzecznika TSUE dot. podatku handlowego

15 października rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości wyda opinię w sprawie odwołania Komisji Europejskiej od wyroku dotyczącego polskiego podatku handlowego - poinformował na Twitterze Ireneusz Kolowca ze służb prasowych TSUE. W maju 2019 r. Sąd UE stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej, dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej w Polsce. „Komisja popełniła błąd, uznając sporny środek za pomoc państwa” - orzekł wtedy Sąd UE. Komisja Europejska odwołała się od tego wyroku

Sąd UE jest jednym z dwóch organów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na przełomie listopada i grudnia 2016 roku Polska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę na decyzję KE w sprawie podatku handlowego, popularnie zwanego podatkiem od hipermarketów. Jak podkreślono w skardze, KE dokonała błędnej kwalifikacji podatku jako pomocy państwa. Wcześniej, we wrześniu 2016 roku, KE wszczęła postępowanie o naruszenie prawa unijnego przez Polskę w związku z wprowadzeniem podatku handlowego. Bruksela argumentowała wtedy, że jego konstrukcja może faworyzować mniejsze sklepy, co może być uznane za pomoc publiczną.

KE wydała też nakaz zawieszenia stosowania podatku do czasu zakończenia jego analizy przez urzędników w Brukseli. Stwierdziła następnie, że podatek stanowi pomoc państwa niezgodną z rynkiem wewnętrznym oraz że został on wprowadzony w życie w sposób niezgodny z prawem. Polska zaskarżyła decyzję KE w całości. Zarzuciła też w niej KE naruszenie unijnego prawa poprzez nakazanie niezwłocznego zawieszenia stosowania progresywnej skali polskiego podatku od sprzedaży detalicznej.

Sąd UE uznał, że KE się pomyliła. W konsekwencji Sąd stwierdził nieważność decyzji końcowej Komisji – podano w komunikacie TSUE.

