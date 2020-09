Białystok liderem rankingu najatrakcyjniejszych miast

Otodom, internetowy serwis zajmujący się nieruchomościami, opublikował ranking miast w Polsce, najlepszych do mieszkania według podstawowych kryteriów, istotnych z punktu widzenia mieszkańca. Ranking Dzielic Otodom 2020 uwzględniał kategorie, w których mieszkańcy oceniali atrakcyjność swojego miasta, między innymi: bezpieczeństwo, komunikację, koszty życia, ekologia, relacje sąsiedzkie czy dostępność do sklepów. Po podliczeniu wyników okazało się, że najatrakcyjniejsze do mieszkania miasto w Polsce to … Białystok

Według serwisu Otodom rywalizacja pomiędzy miastami była bardzo wyrównana. Różnica między liderem a ostatnim w zestawieniu wyniosła zaledwie 0,24 punktu. Mimo, że w badaniu brało udział 12 miast to z uwagi, że kilka z nich miało takie same wyniki mamy w ostatecznym zestawieniu tylko 7 miejsc.

Miejsce Miasto Wartość 1 Białystok 3,51 2 Katowice 3,48 3 Gdańsk 3,45 3 Lublin 3,45 4 Gdynia 3,44 4 Poznań 3,44 4 Szczecin 3,44 4 Warszawa 3,44 5 Bydgoszcz 3,32 5 Kraków 3,32 6 Wrocław 3,29 7 Łódź 3,27

Białystok, który okazał się zwycięzcą w ocenie ogólnej, został przez mieszkańców najwyżej oceniony w następujących kategoriach: komunikacja, zadbana okolica, koszty życia. Drugie miejsce przypadło mu w kategorii bezpieczeństwa i relacji sąsiedzkich, a trzecie jako miejsce z dobrą infrastrukturą dla dzieci, dostępnością sklepów w okolicy oraz dla miłośników nocnego życia.

To kolejna najwyższa lokata Białegostoku w ogólnopolskim rankingu, z której bardzo się cieszę. Od wielu lat staramy się tak planować inwestycje i w taki sposób podejmować wszelkie działania, aby jak najlepiej służyły naszym mieszkańcom. Pozytywna opinia białostoczan na temat miejsca, w którym żyjemy, jest dla mnie najlepszą nagrodą za naszą pracę, ale też największą motywacją do podejmowania następnych wyzwań. Białystok jest wspaniały i nasi mieszkańcy to potwierdzają. Warto przyjechać do nas nie tylko na turystyczny wypad, ale na życie - komentuje Tadeusz Truskolaski Prezydent Miasta Białegostoku.

Na potrzeby Rankingu Dzielnic Otodom poprosiliśmy ponad 1500 mieszkańców Białegostoku o ocenę życia w swoim mieście. W kategorii „komunikacja” interesowała nas zarówno dostępność transportu miejskiego, jak i korki w danej okolicy, liczba miejsc parkingowych i łatwość dojazdu w dowolne miejsce. W zgodnej opinii respondentów przemieszczanie się po Białymstoku jest wygodne i nie nastręcza problemów. Z jednym wyjątkiem. Sporym wyzwaniem w niemal każdej części miasta bywa znalezienie miejsca do parkowania. Mimo tego problemu aż trzem dzielnicom Białegostoku udało się przekroczyć granicę czterech punktów w pięciopunktowej skali. Niekwestionowanym liderem w tej kategorii zostały Dojlidy z notą na poziomie 4,32 punktu. Tuż za nimi uplasował się Słoneczny Stok oceniony na 4,17 punktu. Trzecie miejsce zajął Antoniuk, który zdobył 4,06 punktu.

Jeśli chodzi o drugą kategorię, w której Białystok okazał się być zwycięzcą czyli „zadbana okolica” to respondenci oceniali czy w sąsiedztwie jest czysto – nie ma śmieci na ulicy, a służby na bieżąco sprzątają i opróżniają kosze. Zdecydowaną przewagą nad konkurentami Białystok wygrał również w kategorii „koszty życia”. Białystok wygrał z innymi miastami Polski w aspektach cen nieruchomości w okolicy oraz cen produktów i usług.

Wszystkich kategorii badanych w ramach Rankingu Dzielnic Otodom 2020 było trzynaście.

Katowice okazały się liderem rankingu w trzech kategoriach. Mieszkańcy cenią stolicę Śląska za sprawną opiekę zdrowotną, ponadprzeciętną dostępność sklepów oraz miejsce dla osób ceniących nocne życie. W kwestii ekologii niekwestionowanym liderem okazała się Gdynia, która, w ogólnopolskim konkursie Eco-Miasto w 2017 roku przyćmiła pozostałe polskie miasta, wygrywając w kategoriach: mobilności zrównoważonej, gospodarce odpadami i efektywności energetycznej budynków. Z kolei Warszawa okazała się miejscem najbardziej przyjaznym dla osób aktywnych sportowo i, co pewnie nie dziwi, została najwyżej oceniona pod względem dostępności atrakcji.

Ranking Dzielnic Otodom 2020

To już druga edycja Rankingu Dzielnic Otodom, poprzednia opublikowana została trzy lata temu. Tegoroczne zestawienie powstało na podstawie badania przeprowadzonego na zlecenie Otodom przez Agencję Badawczą IQS. Ponad 120 tys. mieszkańców 12 miast Polski, w tym 1541 mieszkańców Białegostoku, oceniało różne aspekty życia w swojej okolicy. Badanie ilościowe realizowane było przy użyciu standaryzowanego kwestionariusza za pomocą metodologii CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview) – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony internetowej. Tegoroczna edycja rankingu oprócz znanych już kategorii (bezpieczeństwo, relacje sąsiedzkie, ekologia, zadbana okolica, komunikacja, dostępność atrakcji, dostępność sklepów, koszty życia, infrastruktura dla dzieci) uwzględnia także nowe: infrastruktura dla zwierząt, dzielnice dla aktywnych sportowo, dostępność imprez i służby zdrowia.

Otodom to najpopularniejszy serwis ogłoszeniowy dot. nieruchomości w Polsce. Umożliwia swoim użytkownikom wyszukanie, przeglądanie i zamieszczanie ogłoszeń sprzedaży i wynajmu nieruchomości, w szczególności mieszkań, domów, inwestycji deweloperskich, biur czy lokali. W serwisie znajdują się zarówno oferty z rynku pierwotnego jak i wtórnego. Każdego dnia z Otodom korzysta średnio ponad 320 tys. osób, i połowa z nich robi to korzystając z mobilnej strony lub aplikacji. Codziennie pojawia się w nim średnio 6 tysięcy nowych ofert. W styczniu 2020 serwis odwiedziło ponad 3,9 mln użytkowników.

