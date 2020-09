Ratusz: dotrzymamy starań, by spełnić prośbę Orlenu

Ponieważ pan prezes oczekuje sprostowania we wszystkich tytułach, gdzie informacja była cytowana, oczywiście się do tego dostosujemy – deklaruje rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” mówił o wycieku szkodliwych substancji do Wisły, za który miał odpowiadać Orlen. Na te słowa zareagowało biuro prasowe Orlenu.

Miesiąc temu doszło do wycieku szkodliwych substancji z Orlenu pod Płockiem i nikt nie robił z tego wielkiego problemu, nikt też nie wpadł na to, żeby premiera, ani nawet ministra obarczać odpowiedzialnością. Propaganda rządowa z problemu próbuje zrobić apokalipsę, ale to czysta rozgrywka polityczna - oskarżał w czwartkowym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” prezydent Warszawy.

Według PKN Orlen, wypowiedzi prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, dotyczące rzekomego wycieku szkodliwych substancji z głównego zakładu spółki w Płocku są nieprawdziwe i wprowadzają opinie publiczną w błąd.

Jesteśmy zaskoczeni kłamstwami Pana Prezydenta Trzaskowskiego, zwłaszcza w kontekście pomocy, jakiej PKN Orlen udzielił podczas pierwszej awarii Czajki, przekazując paliwo do pomp usuwających jej skutki – napisał na Twitterze szef płockiego koncernu.

PKN Orlen skierował do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego pismo przedprocesowe wzywające do przeprosin i przekazania 15 tys. zł na cele społeczne. Chodzi o niezamieszczenie sprostowania nieprawdziwych informacji na temat płockiego koncernu we wszystkich tytułach, w których się pojawiły.

Ja ze swojej strony natychmiast zamieściłam tweeta z wyjaśnieniem. Zaraz po omyłkowej wypowiedzi prezydenta Rafała Trzaskowskiego wysłaliśmy również pismo do pana prezesa Daniela Obajtka – przypomina w rozmowie z portalem tvp.info Gałecka. Ponieważ pan prezes oczekuje sprostowania we wszystkich tytułach, gdzie informacja była cytowana, oczywiście się do tego dostosujemy – zaznacza.

Obiecuje, że ratusz dotrzyma starań, by prośba PKN Orlen została spełniona, a sprawa zamknięta bez udziału wymiaru sprawiedliwości.

PAP, TVP Info/KG