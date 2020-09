Ministerstwo Rozwoju: Tu nie powinno być już gorzej

Spadek produkcji budowalno-montażowej sięgnie ok. 10 proc. r/r we wrześniu br. wobec spadku o 12,1 proc. r/r (w cenach stałych) w sierpniu, prognozują eksperci Ministerstwa Rozwoju. Jednocześnie oczekują wzrostu sprzedaży detalicznej o blisko 5 proc. r/r we wrześniu

Wzrost sprzedaży detalicznej będzie zbliżony do 5 proc. r/r we wrześniu po spadku o 0,5 proc. r/r (w cenach stałych) w sierpniu - prognozują eksperci Ministerstwa Rozwoju (MR).

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 0,5 proc. r/r w sierpniu 2020 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 2,4 proc.

Szacujemy, że we wrześniu wzrost sprzedaży detalicznej będzie zbliżony do 5 proc. Największych wzrostów należy spodziewać się w sprzedaży mebli i farmaceutyków - czytamy w komentarzu do danych GUS.

W sierpniu 2020 r. największy wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. zaobserwowano w przedsiębiorstwach sprzedających meble, rtv, agd (o 10,2 proc. wobec wzrostu o 11,6 proc. przed rokiem). Sprzedaż wzrosła także w następujących prezentowanych grupach: ‘prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach’ (o 1,6 proc.), ‘tekstylia, odzież, obuwie’ (o 1,2 proc.) oraz ‘farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny’ (o 0,8 proc.). W pozostałych grupach odnotowano spadek sprzedaży od 2,2 proc. do 6,2 proc.

MR: w produkcji budowlano-montażowej spadek powinien być niższy niż w sierpniu

Również w poniedziałek, Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) w sierpniu br. była niższa o 12,1 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przed rokiem wzrost wyniósł 2,6 proc.) oraz niższa o 3,5 proc. w stosunku do lipca 2020 roku. Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym spadek wyniósł 10,3 proc. r/r oraz 0,1 proc. m/m.

Oczekujemy, że we wrześniu odnotujemy spadek produkcji budowalno-montażowej, sięgający około 10 proc. Wśród jednostek zajmujących się budową budynków spadek powinien być niższy niż w sierpniu. W całym III kwartale 2020 r. spadek produkcji budowlano-montażowej nie powinien przekroczyć 10 proc. - czytamy w komentarzu do danych GUS.

