Francja zmuszona, by ponownie postawić na węgiel

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną i wyłączenie niektórych elektrowni jądrowe zmusiło Francję, by ponownie uruchomiła elektrownie węglowe

Portal Biznes Alert powołuje się francuskiego operatora sieci przesyłowej (RTE). Jego zdaniem ponowne uruchomienie elektrowni węglowych to efekt nagłego wzrostu temperatury, co doprowadziło do niewielkiego szczytu zapotrzebowania, głównie z powodu masowego uruchomienia klimatyzatorów.

Jednocześnie epidemia Covid-19 spowodowała opóźnienia w pracach konserwacyjnych niektórych elektrowni jądrowych. Przez to niemal połowa reaktorów jest wyłączona z funkcjonowania.

Węgiel stanowi coraz niższy procent w miksie energetycznym Francji. Jednak sytuacja elektrowni węglowych zależy też w dużej mierze od rozwoju pandemii koronawirusa. Nie jest wykluczone, że zimą nadal będą uruchomione.

Czytaj też: Chiny deklarują osiągnięcie neutralności energetycznej

Biznes Alert, Europe 1/KG