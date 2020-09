Zjednoczona Prawica: jest porozumienie

W sobotę o godz. 12 w siedzibie PiS w Warszawie podpisana została umowa koalicyjna przz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry i szefa Porozumienia Jarosława Gowina. Po podpisaniu nowej umowy koalicyjnej dojdzie także do rekonstrukcji rządu.

Mamy dla państwa radosną wiadomość. Zostało zawarte porozumienie. Jestem głęboko przekonany, że dzisiejszy dzień dobrze zapisze się w naszej historii, bo mamy przed sobą trzy lata do wyborów, Jestem pewien, że będą to lata dobrze wykorzystane dla Polski. Różnie może być, ale z całą pewnością, wszystko, co będzie do zrobienia dla umocnienia naszej wspólnoty i poprawy losu każdego obywatela będzie uczynione. Nasze porozumienie jest tego gwarancją. Wierzę w to, co powiedziałem. Przed nami Dobra przyszłość — podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Siłą ZP zawsze był pluralizm. jednocześnie siłą naszego obu jest wewnętrzna jedność, którą dziś potwierdzamy. Doszliśmy do porozumienia ws. naszego programu i do wspólnych ustaleń dot. struktury. Będzie mniej resortów, dzięki temu rząd będzie sprawniejszy. Przed Polską są ogromne wyzwania. Wszystko wskazuje na to, że będziemy musieli stawić czoła pandemii i kryzysowi. Jestem przekonany, że to porozumienie dobrze przysłuży się Polsce — mówił lider Porozumienia Jarosław Gowin.

Czas pokazał, a czas się nie myli, że te pięć lat za nami to dobre lata dla Polski. Dlatego mamy prawo wnioskować, że ten czas przed nami też będzie dobry, ale tylko, jeśli będziemy współpracować. Szanując decyzje Polaków, swoją podmiotowość i wspólne cele. Myślę, że ta dobra współpraca jest zapowiedzią, której potwierdzeniem jest zawarta umowa — mówił lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.

PAP/RO