Szef PiS: To Zjednoczona Prawica najlepiej dba o wieś!

Nasz obóz polityczny już dawno temu podjął się niezwykle zaszczytnego zadania, to znaczy reprezentowania interesów polskiej wsi i wydaje nam się, że w niemałej mierze nam się to udało - powiedział w sobotę we wsi Łyse prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W sobotę we wsi Łyse koło Ostrołęki rozpoczęła się konwencja PiS „Dla Polskiej Wsi” ws. rolnictwa. Podczas niej zaplanowano wystąpienia też m.in. premiera Mateusza Morawieckiego i ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa.

„Nasza formacja, nasz obóz polityczny już dawno temu podjął się niezwykle zaszczytnego zadania, to znaczy reprezentowania interesów polskiej wsi. I wydaje nam się - chociaż oczywiście nie my powinniśmy to oceniać, tylko polska wieś - że w niemałej mierze nam się to udało” - ocenił prezes PiS.

„Wielkie inwestycje, które mają dziś miejsce i miały już od dłuższego czasu miejsce na wsi w infrastrukturę w różnego rodzaju urządzenia od wodociągów, (…) to są tylko przykłady tego rodzaju działań, a było ich wiele” - dodał Kaczyński.

Wymienił także dopłaty do paliwa rolniczego.

PAP/ as/