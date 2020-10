Obowiązek zakrywania ust i nosa. Będą większe kontrole w sklepach

Będą większe kontrole obowiązku zakrywania ust i nosa w sklepach; nie będzie już upominania, tylko będą kary - podkreślił w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak zaznaczył, przy dużej liczbie osób w sklepie może dochodzić do zakażeń.

Wiceminister zdrowia w Polskim Radiu 24 wyraził zaniepokojenie, że część Polaków nie zakrywa w sklepach czy galeriach handlowych ust i nosa, nie chroniąc tym samym siebie i pozostałych przed zakażeniem koronawirusem. „Będą na pewno w tej chwili większe kontrole. Nie będzie już upominania, tylko niestety będą kary” - podkreślił.

Sklep - zwrócił uwagę Kraska - to miejsce, gdzie przy dużej liczbie osób może dochodzić do zakażeń. „Maseczka, dystans, dezynfekcja - pamiętajmy o tym na co dzień” - zaapelował.