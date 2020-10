Emilewicz: polscy przedsiębiorcy myślą szerzej i odważniej

Nauczyłam się, że polscy przedsiębiorcy nie koncentrują się tylko na zysku, myślą szerzej i odważniej i za tą odwagę polskim przedsiębiorcom chciałam szczególnie podziękować - stwierdziła Jadwiga Emilewicz podsumowując swoją działalność jako minister rozwoju

Jadwiga Emilewicz odchodzi z rządu Mateusza Morawieckiego. Resort którym kierowała - ministerstwo rozwoju zostaje przekształcony zostaje w ministerstwo rozwoju, pracy i technologii, a szefem będzie Jarosław Gowin.

Rozpoczynając podsumowanie swojej pracy Emilewicz odniosła się do pandemii koronawirusa.

Tej wojny jeszcze nie zakończyliśmy. Ta wojna jeszcze trwa, ale zakończyliśmy pierwszy etap. Polska wychodzi z tarczą. Mówią o tym wszystkie dane makroekonomiczne i są one jednoznaczne. Dzięki zastosowanym przez nas narzędziom, dziś Polska radzi sobie najlepiej z trudnościami - mówiła minister rozwoju.

Pierwszym znakiem zmiany w SOP to zmiana paradygmatu rozwojowego. Z klasycznego liberalizmu rozwojowego, gdzie uznawało się państwo za stróża nocnego, odeszliśmy w stronę „przedsiębiorczego państwa”. Aktywnego, wspierającego inicjatywy prywatne, udzielającego znaczącego wsparcia. Dobrym przykładem będzie sukces konsolidacyjny Orlenu i Lotosu i uznanie tej fuzji, przez KE, za coś, co może się wydarzyć. Będzie to pierwszy konkurent na rynku paliw pośród podobnych podmiotów w Europie. Tu ta nowa rola państwa dała efekty - dodała Emilewicz - W tej zmianie paradygmatu należy wskazać zmianę modelu redystrybucji. Bo towarzyszył bardzo ambitny program społeczny. 500 plus oraz wsparcie dla rodzin sprawiły, że poradziliśmy sobie z krytycznym ubóstwem. To dobry przykład tego, jak roztropna i mądra polityka redystrybucji w połączeniu z mądrą polityka rozwojową mogą iść w parze.