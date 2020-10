223 tys. zamiast miliona. Moliera 2 przekazało pieniądze

Pod koniec września butik modowy Moliera 2 zorganizował drugą edycję akcji „Dzień Szpilek” w mediach społecznościowych

25 września w ramach akcji charytatywnej należano na Facebooku lub Instagramie udostępnić zdjęcie z hashtagiem #DzienSzpilek. Firma zobowiązała się do tego, że za każde takie zdjęcie przekaże 2 zł na rzecz Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową (Przylądek Nadziei).

Akcja ściągnęła na siebie duże zainteresowanie, także celebrytów. Ogółem zrobiono ponad 400 tys. zdjęć na Facebooku i 170 tys. na Instagramie. Stąd większość osób spodziewało się, że Moliera 2 przekaże fundacji koło milion złotych. Jednak według regulaminu uwzględniono te zrobione w dniu 25.09.2020 roku pomiędzy godziną 00:00, a 23:59. Użyto wtedy 111 902 hashtagi.

Do akcji mogła dołączyć „każda osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin, posiadają od co najmniej pół roku aktywne publiczne konto na portalu społecznościowym”. Albo „w ramach Akcji za szpilki uważa się buty na obcasie o wysokości co najmniej 5 cm”. Dla osób, które teoretycznie wzięły udział w wydarzeniu, ciężko zweryfikować czy buty rzeczywiście miały tyle.

Tym samym butik w zeszły piątek przekazał na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową czek na 223 810 zł.

Wirtualne Media/KG