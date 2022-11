Lego przekaże potrzebującym rodzinom 2 miliony zestawów klocków

Święta to czas celebrowany przez wiele rodzin, jednak dla niektórych może być okresem pełnym wyzwań

W ramach tegorocznej inicjatywy #BuildToGive Grupa LEGO® zachęca małych i dużych konstruktorów na całym świecie, by wykorzystali swoją kreatywność do zbudowania prezentu z klocków LEGO. Za każdy projekt, Fundacja LEGO przekaże zestawy klocków LEGO dzieciom z całego świata. Inicjatywa #BuildToGive pomoże przekazać radość z zabawy najbardziej potrzebującym.

Organizowana już po raz szósty inicjatywa #BuildToGive zachęca rodziny z całego świata do zbudowania prezentu z klocków LEGO i podzielenia się nim w mediach społecznościowych lub poprzez portal LEGO Life z dodaniem hashtagu #BuildToGive.

Za każdy świąteczny projekt udostępniony przed 31 grudnia Grupa LEGO przekaże zestaw klocków LEGO najbardziej potrzebującym zabawy w tym czasie, docierając nawet do dwóch milionów dzieci przebywających w szpitalach, domach dziecka oraz funkcjonujących w społecznościach wymagających szczególnej pomocy i wsparcia na całym świecie.

Zaangażowanie się w akcję jest proste. Każdy prezent ma znaczenie - duży i mały, okrągły czy kwadratowy, kolorowy bądź monochromatyczny. Badanie LEGO Play Well 2022 wykazało, że zabawa pomaga rodzinom budować i umacniać więzi, a także sprawia, że te stają się szczęśliwsze, dlatego udział w #BuildToGive może okazać się najlepszym pretekstem do spędzenia rodzinnego czasu, a tym samym przekazania innym prezentu przynoszącego radość.

Od momentu zainicjowania akcji #BuildToGive w 2016 roku, w jej ramach przekazanych zostało ponad 4,5 miliona zestawów LEGO. W tym roku Grupa LEGO przygotowała się na największą jak dotąd darowiznę w postaci 2 milionów zestawów.

Już 9 na 10 rodziców uważa, że zabawa może pomagać dzieciom rozwijać niezbędne życiowe umiejętności, które mogą okazać się kluczowe dla ich przyszłości. Wśród nich takie cechy, jak kreatywność, komunikatywność czy pewność siebie. Inicjatywa #BuildToGive jest tylko jednym z wielu sposobów, w jaki Grupa LEGO wspiera dzieci na całym świecie poprzez zapewnianie im możliwości zabawy i nauki.

„Dla wielu rodzin Święta to czas na celebrowanie wspólnego czasu, a także doświadczanie radości z rodzinnej zabawy. Dla innych może to być trudny i pełen wyzwań okres” – powiedziała Diana Ringe Krogh, wiceprezes ds. odpowiedzialności społecznej w Grupie LEGO: „Właśnie dlatego akcja #BuildToGive jest tak ważna. Przez ostatnie pięć lat byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni odpowiedzią na tę inicjatywę. W tym miejscu chcemy podziękować rodzinom z różnych części świata, które co roku brały w niej udział. Dzięki ich pomocy udało nam się przekazać miliony zestawów LEGO dzieciom na całym świecie, przynosząc im radość i wiele inne korzyści płynących z zabawy.”

Inicjatywa #BuildToGive jest częścią większej kampanii Grupy LEGO „Build a Playful Holiday”, której misją jest inspirowanie rodzin do czerpania radości ze wspólnie spędzanego czasu na zabawie w okresie świątecznym, m.in. w myśl zasady – „Zabawa ponad perfekcjonizmem”. W ramach tegorocznej edycji, Katy Perry, gwiazda świątecznej kampanii #BuildToGive Grupy LEGO, opublikuje w mediach społecznościowych film przedstawiający jej własny prezent, który zbudowała na potrzeby akcji #BuildToGive. Zostanie on opublikowany w jej kanałach społecznościowych już w nadchodzących tygodniach.

Uwielbiam to, że Grupa LEGO zachęca do przekształcenia rodzinnej zabawy w gest wsparcia rodzin na całym świecie. Wspaniale bawiłam się przy tworzeniu mojego prezentu w kształcie fajerwerków i nie mogę się doczekać, aż zobaczę różne projekty, którymi podzielą się inne rodziny! - mówi Katy Perry.

Strona akcji #BuildToGive na LEGO.com będzie wypełniona inspiracjami do budowania, a także wskazówkami dotyczącymi tworzenia prezentów z klocków LEGO – tak, aby pomóc rodzinom osiągnąć jak najwyższy poziom kreatywności. Znajdą się na niej także informacje o tym, w którym z oficjalnych sklepów LEGO na całym świecie będzie można zbudować swój prezent.

Więcej informacji na temat kampanii i sposobu zaangażowania się w inicjatywę można znaleźć na stronie LEGO.com/BuildToGive.

Mat.Pras./KG