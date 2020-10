Od ciastek do zielonej energii. Inwestorzy w euforii

Giełdowa spółka Ciasteczka z Krakowa całkowicie zmienia strategię. Stawia na zieloną energię i chce budować farmy fotowoltaiczne. Kurs akcji wystrzelił.

Notowany na warszawskiej giełdzie (na rynku New Connect) producent ciastek właśnie poinformował inwestorów o zmianie profilu działalności. Zamiast ciastek chce produkować zieloną energię.

Co na to inwestorzy? Wygląda na to, że wiążą spore nadzieje z nową działalnością firmy. Jeszcze w połowie ubiegłego tygodnia akcje spółki kosztowały niecałe 4 zł. W poniedziałek rano kosztują już ponad 17 zł.

money.pl/kp