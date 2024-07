Energia: Tak drogo jeszcze nie było!

Już dziś wieczorem ceny energii sięgną horrendalnych kwot! Czy Polacy będą w stanie finansowo unieść te koszty?

Jak wskazał profil WysokieNapięcie.pl na platformie X dziś wieczorem cena za prąd w Polsce ma sięgnąć… 1750 złotych za MWh!

Głos w tej sprawie zabrał były prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Jak wskazał były szef koncernu obecne ceny są efektem działań rządu Donalda Tuska. Obajtek wskazał też na to jak kształtowały się ceny w czasach rządów PiS:

Jak dodał Obajtek:

No to 14 czerwca wprowadzono reformę, która miała „poprawić” cenę i „zachęcić” do zmiany zużycia/produkcji energii zgodnie z potrzebami systemu. No i poprawiono - ktoś zarobi krocie, a Wy za to zapłacicie w rachunkach za prąd. Za dużo OZE, za mało sterowalnych źródeł - taka nierównowaga zawsze kończy się źle. Co robi @MKiS_GOV_PL ❓- Przyspiesza wiatraki i gwarantuje fotowoltaice pewne, nierynkowe zyski - zawsze zarobią, nawet jak ich prądu nikt nie chce, a ceny są ujemne. To kolejne gwarantowane podwyżki rachunków. A że bez taniej energii gospodarka stanie, a Polacy będą siedzieć w domach w zimnie i przy świeczkach? Że przemysł liczy koszty i przenosi zakłady poza Polskę? Że ludzie stracą pracę? A kogo to obchodzi - liczy się zachwyt brukselskich elit oraz pochwały wiatrakowego i słonecznego lobby.