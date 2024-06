Tauron obiera nowy kurs: 100 proc. czystej energii

Prezes Tauronu: chcielibyśmy zapewniać 100 proc. czystej energii już w 2040 r.

Tauron będzie chciał zapewnić swoim klientom 100 proc. czystej energii już w 2040 r. - zadeklarował w piątek prezes koncernu Grzegorz Lot. Tego dnia spółka Tauron Dystrybucja uruchomiła nową ofertę energii z OZE w stałej cenie przez dziewięć lat dla gospodarstw domowych i pięć lat dla firm.

Lot mówił o tym na zorganizowanym w piątek po południu spotkaniu prasowym m.in. poprzedzającym główne dwa dni festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Akcentował wagę transformacji działalności w kierunku ekologii i oparcie jej na potrzebach klientów.

Budujemy nową strategię na wiele lat do przodu i w tej strategii określiliśmy na pierwszym kroku rdzeń biznesowy: to jest 6 mln klientów przyłączonych do sieci, które kupują od nas energię elektryczną. Do 2050 r. 100 proc. energii ma pochodzi ze źródeł odnawialnych, atomu bądź takich, które są uznawane za zeroemisyjne. Naszą ambicją jest, żeby to zrealizować do 2040 r. - mówił Lot.