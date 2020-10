Jak opiekować się chorym na koronawirusa?

Nowe rozporządzenie dotyczące standardu opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 obowiązuje już dziś – poinformował w piątek rano na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

„Nowe rozporządzenie dot. standardu opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2. Obowiązuje już dziś - zdążyliśmy z publikacją w czwartek przed północą” – poinformował w piątek minister Niedzielski. Podziękował lekarzom rodzinnym, zakaźnikom za uwagi i komentarze.

Rozporządzenie określa standard organizacyjny opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentom podejrzanym o zakażenie lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Standard obejmuje zadania podejmowane w związku ze skierowaniem pacjenta do izolacji lub izolacji w warunkach domowych albo do leczenia w szpitalu, a także ze zlecaniem badań diagnostycznych.

W przypadku postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie lekarz, „kierując się aktualną wiedzą medyczną, podejmuje działania mające na celu zapobieganie szerzeniu się zachorowań na chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), w tym udziela pacjentowi świadczeń opieki zdrowotnej”.

Działania te obejmują m.in. ocenę stanu zdrowia poprzez przeprowadzenie wywiadu i badania fizykalnego lub w formie teleporady, z wyłączeniem dzieci do ukończenia drugiego roku życia, które muszą być zbadane przez lekarza. W sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta lekarz zleca wykonanie badań diagnostycznych, w tym testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2, a w przypadku dodatniego wyniku, kieruje go do: odbycia izolacji albo izolacji w warunkach domowych lub do szpitala, gdy jest konieczność hospitalizacji.

W przypadku pacjenta, który jest w stanie samodzielnie się przemieszczać, lekarz przekazuje pacjentowi informację o punktach pobrań, w których można wykonać badanie i informację o konieczności nieprzemieszczania się środkami publicznego transportu.

W sytuacji skierowania pacjenta do odbycia izolacji w warunkach domowych lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udziela pacjentowi – nie wcześniej niż w ósmej dobie jej odbywania – porady albo teleporady, podczas której dokonuje oceny stanu zdrowia. W razie konieczności przedłużenia okresu trwania izolacji w warunkach domowych pacjenta, u którego wystąpiły objawy, lekarz informuje pacjenta o konieczności odbycia kolejnej porady albo teleporady w ostatnim dniu jej trwania.

Podczas porady albo teleporady lekarz podejmuje decyzję o ewentualnym dalszym przedłużeniu okresu izolacji w warunkach domowych. Zakończenie izolacji w warunkach domowych następuje po udzieleniu przez lekarza – w ostatnim dniu przedłużonego okresu tej izolacji – porady albo teleporady, podczas której lekarz ten nie podejmie decyzji o dalszym przedłużeniu okresu jej trwania.

W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie przemieszczać się lub którego stan zdrowia to uzasadnia, lekarz w sytuacji zlecenia wykonania testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 zleca pobranie materiału do wykonania testu przez zespół karetki wymazowej. Po stwierdzeniu konieczności leczenia szpitalnego zleca też taki transport.

W przypadku postępowania z pacjentem zakażonym lekarz sprawujący nad nim opiekę kieruje go do odbycia izolacji albo izolacji w warunkach domowych lub hospitalizacji, gdy jest potrzebna. W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie przemieszczać się lub którego stan zdrowia to uzasadnia, lekarz zleca jego transport.

W standardach zapisano, że zlecenie badań diagnostycznych w kierunku wirusa SARS-CoV-2, w tym testu molekularnego RT-PCR, wymaga stwierdzenia przez kierującego lekarza, przy uwzględnieniu aktualnej wiedzy medycznej, wskazań do wykonania takich badań.

To podmiot, w którym świadczeń udziela lekarz prowadzący pacjenta, informuje go o wyniku testu. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

