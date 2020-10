Gospodarczy patriotyzm konsumencki

W covidowy sztorm wchodziliśmy „na rozgrzanych silnikach”, dzięki czemu już w maju prognozy Komisji Europejskiej dotyczące gospodarek UE były dla Polski niezwykle optymistyczne. - pisze Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej” we wstępie do kolejnej , szóstej już edycji rocznika „Polski Kompas 2020”. „Niewątpliwie za dobry wynik gospodarki odpowiadają Tarcze Antykryzysowe i Finansowe, o których na łamach tegorocznego wydania „Polskiego Kompasu” piszemy wiele, a zaproszeni do przygotowania publikacji autorzy analizują skutki błyskawicznej i zdecydowanej reakcji rządu. Po raz pierwszy od lat państwo dało przedsiębiorcom wyraźny sygnał: nie jesteście sami, nie pozostawimy biznesu jedynie w rękach „wolnych od wpływu państwa procesów gospodarczych”! Państwo stało się tym samym uczestnikiem gospodarczej gry” – ocenia redaktor naczelny „Gazety Bankowej”. Cały tekst publikujemy poniżej.

W covidowy kryzys polska gospodarka wchodziła w doskonałej kondycji: zrównoważony budżet, niskie bezrobocie, zapowiedzi dużych, strategicznych inwestycji publicznych i prywatnych, 4-procentowy wzrost PKB rok do roku, który to wynik plasował nas wśród europejskich liderów. Nikt jednak nie mógł przewidzieć, że kilka tygodni po styczniowej euforii optymistyczne prognozy na 2020 r. prysną niczym mydlana bańka. Gospodarczy i społeczny lockdown na całym świecie unieważnił wszystkie zapowiedzi, prognozy i plany. Trzeba było od nowa nakreślić plan – tym razem plan wyjścia z kryzysu i przejścia przez globalne spowolnienie „w miarę suchą stopą”.

Na łamach „Polskiego Kompasu” właściwie od pierwszego wydania w 2015 r. mamy okazję publikować kierunkowe artykuły dotyczące gospodarczych wizji i planów polskiego rządu. „Kompas” wzrastał wraz z ogłoszoną przez premiera Mateusza Morawieckiego „Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Ten bezprecedensowy, długofalowy projekt gospodarczego zaangażowania rządu i instytucji państwa w budowanie gospodarki, nadający kierunki wielu działaniom, wskazujący mielizny i pułapki, pozwolił na „odpalenie” silników wzrostu, a także gospodarczego optymizmu, na zmianę paradygmatów udziału państwa w gospodarce i nową jakość we współpracy instytucji publicznych z biznesem. Jestem przekonany, że dziś to dzięki Planowi Morawieckiego polska gospodarka przechodzi przez wirus globalnej recesji wyjątkowo łagodnie. W covidowy sztorm wchodziliśmy „na rozgrzanych silnikach”, dzięki czemu już w maju prognozy Komisji Europejskiej dotyczące gospodarek UE były dla Polski niezwykle optymistyczne. Prognozowany spadek PKB w Polsce określono jako najpłytszą recesję wśród wszystkich krajów Wspólnoty.

Niewątpliwie za dobry wynik gospodarki odpowiadają Tarcze Antykryzysowe i Finansowe, o których na łamach tegorocznego wydania „Polskiego Kompasu” piszemy wiele, a zaproszeni do przygotowania publikacji autorzy analizują skutki błyskawicznej i zdecydowanej reakcji rządu. Po raz pierwszy od lat państwo dało przedsiębiorcom wyraźny sygnał: nie jesteście sami, nie pozostawimy biznesu jedynie w rękach „wolnych od wpływu państwa procesów gospodarczych”! Państwo stało się tym samym uczestnikiem gospodarczej gry. Na całym świecie, w globalnej gospodarce, państwa zainterweniowały w rodzime systemy gospodarcze, wspierając przedsiębiorców, małe i średnie firmy oraz narodowych liderów.

Stawiam tezę, że pojęcie narodowej gospodarki, o którym od kilku lat piszemy na łamach „Polskiego Kompasu” – tak zdecydowanie kontestowane przez liberalnych ekonomistów, uparcie udowadniających, że pieniądze nie mają rzekomo narodowych barw – właśnie podczas covidowego kryzysu zostało ostatecznie zaakceptowane. Dziś nikt już nie ma wątpliwości: państwo ma obowiązek chronić swój rynek, swoje przedsiębiorstwa i pracować na wynik całej gospodarki.

Jeśli miałbym wskazać zjawisko, które powinno zbudować swoje znaczenie w kolejnym roku – poza optymizmem gospodarczym, inwestycjami, które dadzą miejsca pracy i pobudzą gospodarkę, poza silnym promowaniem Polski jako miejsca sprzyjającego rozwijaniu inwestycji, także zagranicznych – to muszę powiedzieć o gospodarczym patriotyzmie konsumentów. Wierzę, że w naszych codziennych wyborach coraz większe znaczenie będą miały: miejsce wytworzenia produktu, sposób, w jaki producent traktuje gospodarczą obecność w kraju, społeczna odpowiedzialność firm i budowanie pożądanego, lokalnego łańcucha korzyści.

Wierzę też, że „Polski Kompas” jest tą przestrzenią, w której znalazły miejsce ważne firmy i ludzie istotni dla polskiej gospodarki. Serdecznie polecam Państwu lekturę tegorocznego wydania.

Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej”

Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2020” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 5 września 2020 roku