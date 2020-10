Wskazano najlepiej ocenianą firmę budowlaną

ASM Centrum Badań Analiz i Rynku przeprowadziło badania wśród ponad 300 przedsiębiorstw, wskazując najlepiej ocenianych przez podwykonawców firmy budowlane w Polsce

Budimex został wskazany jako najlepszy generalny wykonawca oferujący najkorzystniejsze warunki finansowe i terminowe płatności. Jest także polecany jako najlepszy partner do realizacji wspólnych projektów. Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria współpracy jak bezpieczeństwo czy rekomendacje dla innych partnerów Budimex znalazł z się w pierwszej dwójce najlepiej ocenianych spółek budowlanych.

Doświadczenie Budimeksu zostało po raz kolejny docenione przez profesjonalistów z branży budowlanej. Współpracujemy z wieloma firmami przy realizacji inwestycji i od lat staramy się, aby współpraca z podwykonawcami przebiegała jak najlepiej. Cieszymy się, że rynek to zauważa i uznaje nas za rzetelnego partnera - mówi Dariusz Blocher, Prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa interesów podwykonawców oraz ciągłości prac budowlanych firma oferuje możliwość rozłożenia płatności na mniejsze kwoty, które realizuje w terminie. Generalny wykonawca prowadzi też transparentną politykę finansową.

Współpraca z generalnymi wykonawcami jest szczególnie istotna nie tylko z perspektywy inwestora, ale także podwykonawcy. Sprawdzony generalny wykonawca może bowiem zapewnić najwyższy standard współpracy. Mowa w tym miejscu o kwestiach tak istotnych dla każdej firmy jak bezpieczeństwo finansowe, niskie ryzyko niewypłacalności, stabilność i perspektywy rozwoju długofalowej współpracy czy przewidywalność zachowań biznesowych. Bez wątpienia szczególne znaczenie należy przypisać także wymogom bezpieczeństwa pracy. Generalni wykonawcy, opierając się na wypracowanych w branży standardach, oczekują i zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa wszystkich pracowników, łącznie z personelem podwykonawców - tłumaczy Jan Styliński, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Generalni wykonawcy, którzy prowadzą rozbudowane projekty często muszą mierzyć się z niską marżą. Im większa skala kontraktu, tym większe z reguły problemy z rentownością prowadzących je wykonawców, a więc większa możliwość potencjalnych strat. Co prawda w ostatnim czasie sytuacja gigantów na rynku uległa poprawie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego ich wskaźnik rentowności wzrósł z poziomu 1,2 proc. w 2018 roku do poziomu 2,4 proc. na początku 2020 roku. W przypadku sektora małych i średnich firm wskaźniki te są znacznie korzystniejsze. Rentowność średnich przedsiębiorstw wzrosła z 5,1 proc. do 7,3 proc., a małych z 8,8 proc. do 10,6 proc.

Przykładem dużej firmy, która na początku 2020 roku odnotowała wyższy wskaźnik rentowności zysku brutto w części budowlanej (w porównaniu do II kwartału 2019) był Budimex SA z wynikiem 2,2 proc na koniec I półrocza. Spółka realizuje kontrakty budowlane z pomocą wielu podwykonawców i dostawców, a jakość tej współpracy potwierdza najnowszy raport sporządzony przez ASM Centrum Badań Analiz i Rynku.

Budimex jest jedną z największych polskich firm budowlanych. Wykonuje prace na ponad 200 kontraktach i współpracuje z około 15 000 podwykonawców i dostawców. Spółka w większości działa z lokalnymi przedsiębiorstwami na obszarach, gdzie realizuje projekty budowlane. Jest to korzystne nie tylko dla przebiegu inwestycji, ale też lokalnego rozwoju.

