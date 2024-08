Co drugą Teslę kierowcy wymieniają na auto spalinowe!

Co drugi amerykański właściciel czy użytkownik Tesli, który w tym roku zdecydował się zmienić swój samochód na inny,… wracał do aut spalinowych. Przy elektrykach pozostało jedynie niespełna jedna trzecia kierowców. To twarde dane poparte badaniami.

Powyższe statystyki mogą być zaskakujące, jednak podkreślmy, że jeszcze pięć lat temu kierowców wymieniających swoje Tesle na auta spalinowe było znacznie więcej, bo aż 71 proc. Wówczas przy samochodach elektrycznych zostawało zaledwie 10 proc. kierowców. Rok później „wskaźnik powrotów” sięgał aż 76 proc., podczas gdy tylko 9 proc. przesiadło się z Tesli z powrotem na model napędzany wyłącznie prądem.

Konkurencja nie śpi

Co ciekawe, dotychczasowi użytkownicy Tesli, niezwykle rzadko po zakończeniu swojej przygody z tą marką, przesiadało się na hybrydę. Amerykanie, którzy zamieniają swoją Teslę na inny samochód elektryczny, coraz częściej wybierają model uznanego producenta. Wynika to z faktu, że na rynku pojawiła się spora konkurencja ze strony znanych producentów, którzy dogonili lub wyprzedzili swoją ofertą Teslę, stojącą modelowo w miejscu.

Jakość – game changer

Do tego instytut badawczy Edmunds przypisuje słabnącą pozycję Tesli szybko rosnącym problemom z jakością. Dotyczą one zwłaszcza nowego elektrycznego pickupa Cybertruck.