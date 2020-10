WIDEO. "Banksterzy", czyli gwiazdy w dramacie frankowiczów

Dziś, w piątek 16 października, do kin wchodzi film „Banksterzy” w reżyserii Marcina Ziębińskiego. To historia opisująca losy osób, które zaciągnęły w bankach kredyty we frankach szwajcarskich

Według Kacpra Jankowskiego, prezesa spółki Votum Robin Lawyers, koproducenta filmu, jednocześnie firmy, która reprezentuje frankowiczów w sporach z bankami, „Banksterzy” to nie tylko historia o systemie bankowym, ale przede wszystkim o ludzkich dramatach.

O losach setek tysięcy frankowiczów, którzy po wyjściu z kina z pewnością przypomną sobie początek swojej trudnej przeprawy z “papierowym frankiem” - mówi Kacper Jankowski, prezes spółki Votum Robin Lawyers. - Ta produkcja powinna przede wszystkim zwrócić uwagę na problem stosowania przez instytucje finansowe klauzul niedozwolonych w swoich umowach i wykorzystywania ich pozycji dominującej względem konsumentów. Którzy na końcu płacą za to najwyższą cenę, gdyż dotyczy to ich finansów osobistych i zobowiązań zaciąganych nawet na dziesiątki lat - dodaje prezes .

Podkreśla, że produkcja ma wprawdzie charakter fabularny, zawierający elementy fikcyjne, ale dokładnie pokazuje mechanizmy oferowania kredytów frankowych klientom.

Zwłaszcza przedstawiania kredytów w CHF jako zdecydowanie tańszą alternatywę dla kredytów złotowych, bez informowania konsumentów o pełnym ryzyku walutowym - tłumaczy Jankowski.

W głównym rolach można zobaczyć: Tomasza Karolaka, Katarzynę Zawadzką, Antoniego Królikowskiego, czy Jana Frycza.

Zadaniem Jankowskiego, każdy kto obejrzy „Banksterów” nie zawiedzie się.

Fabuła i gra aktorska są na bardzo dobrym poziomie - zachęca Jankowski.

ZOBACZ ZWIASTUN FILMU:

mw

