Hiszpania: 6 mln osób w kordonie sanitarnym. Zakaz wjazdów i wyjazdów

W Hiszpanii do wtorkowego popołudnia kordonem sanitarnym w związku z Covid-19 objętych zostało prawie 6 mln osób. Do czwartku liczba ta wzrośnie o ponad pół miliona wraz z ogłoszeniem przez władze regionu Nawarry, na północy, surowych restrykcji sanitarnych.

Jak poinformowała we wtorek szefowa rządu wspólnoty autonomicznej Nawarry Maria Chivite, przepisy zakazujące wjazdu i wyjazdu z tego regionu bez ważnego powodu wejdą w życie w nocy ze środy na czwartek.

Szefowa władz Nawarry wyjaśniła, że “te bardzo surowe restrykcje” były konieczne, aby jak najszybciej powstrzymać rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem.

Chivite poinformowała, że możliwość wjazdu i wyjazdu z Nawarry będą miały od czwartku jedynie osoby udające się do pracy, na zajęcia akademickie lub do opieki nad członkiem rodziny. Dodała, że do 4 listopada na terenie całego regionu zamknięte zostaną hotele, bary i restauracje, a placówki gastronomiczne mogą utrzymać swoją aktywność jedynie w przypadku sprzedaży posiłków na wynos.