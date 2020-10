Rusza bezpieczna „Przystań w sieci” dla dzieci i nauczycieli

Nastolatki wiedzą o fake newsach, ale nie wiedza jak mocno ich one dotykają. OK. 20 proc. z nich w ogóle nie sprawdza wiarygodności informacji w sieci, a ponad połowa stale nie sprawdza źródeł ich pochodzenia. Potrzebna jest bezpieczna i wiarygodna przystań, a nauczyciel powinien być pierwszą osobą, do której w takich sprawach młodzi powinni się zgłaszać. Dlatego Facebook, NASK i UNICEF Polska uruchamiają „Przystań w sieci” - ogólnopolski program szkoleniowy dla nauczycieli i uczniów w zakresie edukacji cyfrowej i bezpieczeństwa online

Facebook, NASK i UNICEF Polska ruszają z projektem edukacyjnym „Przystań w sieci”, skierowanym do nauczycieli i uczniów w całym kraju. Jego celem jest dotarcie do 2 000 nauczycieli i 40 000 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (młodzież w wieku 13-19 lat) w Polsce.

Założeniem twórców projektu „Przystań w sieci” jest wyposażenie odbiorców w kompetencje niezbędne do radzenia sobie z niebezpiecznymi sytuacjami w sieci oraz wykształcenie umiejętności krytycznej oceny treści. W tym celu odbiorcom zostanie udostępniona bezpłatna platforma e-learningowa z sześcioma modułami edukacyjnymi: Prywatność w sieci, Cyberprzemoc, Cyberzagrożenia, Szkodliwe i niebezpieczne treści, Cyfrowe ślady i reputacja online oraz Fałszywe informacje. Szkolenia poruszają najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące świadomego i bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych i internetu.

Jako Facebook chcemy, aby wszyscy członkowie naszej społeczności byli bezpieczni i dobrze poinformowani. Nieustannie pracujemy nad rozwiązaniami wzmacniającymi bezpieczeństwo ale wiemy też jak ważna jest świadomość osób korzystających z internetu - mówi Jakub Turowski, szef zespołu ds. polityki publicznej Facebooka w Polsce i krajach bałtyckich. Dlatego od lat angażujemy się w inicjatywy wzmacniające tę świadomość szczególnie wśród młodzieży. „Przystań w Sieci” to jednak bez wątpienia projekt o największym rozmachu. Liczymy, że realnie wzmocni kompetencje cyfrowe polskich nauczycieli oraz ich podopiecznych - dodaje.

Znajomość narzędzi umożliwiających bezpieczne korzystanie z sieci oraz umiejętność reagowania na pojawiające się cyberzagrożenia to kompetencje, które są współcześnie niezbędne każdemu nauczycielowi. Twórcy pragną wyposażyć nauczycieli oraz pedagogów pracujących z młodzieżą w wiedzę o tym, jak promować pozytywne zachowania w sieci wśród uczniów, a także jak reagować na wszelkie niepożądane incydenty. Celem jest uświadomienie młodych ludzi, w jaki sposób mogą bezpiecznie korzystać z zasobów internetu, gdzie szukać pomocy, gdy staną się ofiarami cyberprzestępstwa oraz na czym polega krytyczna ocena informacji, z jakimi mają do czynienia w sieci.

Aby wziąć udział w projekcie, nauczyciele powinni zarejestrować się na platformie www.przystanwsieci.pl, gdzie znajdą dedykowane szkolenia i materiały edukacyjne. Podstawą platformy jest 18 kursów dedykowanych nauczycielom i uczniom klas 7-8 oraz szkół ponadpodstawowych. Materiałem uzupełniającym, z którego będą mogli skorzystać nauczyciele uczestniczący w projekcie jest Przewodnik zawierający informacje na temat bezpieczeństwa w sieci.

Ponadto, każdy z zarejestrowanych do projektu nauczycieli będzie mógł wziąć udział w jednej z dwóch konferencji online, które zostaną zorganizowane na początku 2021 roku. Wydarzenia te będą doskonałą okazją do poszerzenia swojej wiedzy na temat bezpieczeństwa młodzieży w sieci.

NASK od wielu lat współtworzy rewolucję cyfrową w Polsce. Dziś, w czasach poważnych cywilizacyjnych problemów, obejmuje ona coraz więcej obszarów, ułatwiając wiele codziennych obowiązków, dając dostęp do usług cyfrowych i nieograniczonych zasobów wiedzy. Cyfryzacja dotyczy także szkół i procesu edukacji – mówi Agnieszka Żeglińska, Dyrektor ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w NASK. - Rewolucji cyfrowej we wszystkich dziedzinach naszego życia musi jednak towarzyszyć wielka odpowiedzialność za jej kształt i troska o bezpieczeństwo, zwłaszcza najmłodszych użytkowników. Musimy ten świat nie tylko budować, ale wspólnie urządzać i dbać o bezpieczeństwo jego mieszkańców. Dlatego jesteśmy razem w projekcie „Przystań w sieci”. Chcemy zwrócić uwagę na to, że czasem warto zatrzymać się w tym cyfrowym pędzie, spojrzeć krytycznie na to, co dzieje się wokół, aby odpowiedzialnie podejmować nowe wyzwania. Podkreślamy również, jak bardzo ważna jest rola nauczycieli i rodziców, którzy niezależnie od umiejętności cyfrowych, powinni być dla swoich uczniów i dzieci bezpieczną przystanią – dodaje przedstawicielka NASK.

Obecność młodych ludzi w internecie jest zjawiskiem powszechnym. Okres pandemii koronawirusa i wprowadzenie rozwiązania w postaci edukacji zdalnej uwypuklił wiele problemów z tym związanych: brak świadomości uczniów co do zagrożeń wynikających z użytkowania globalnej sieci czy potrzebę wsparcia kadry pedagogicznej w nabywaniu kompetencji cyfrowych. To priorytetowe wyzwania, nad którymi powinniśmy się pochylić. Internet to jedna z przestrzeni, w której funkcjonuje młody człowiek, a rolą nas dorosłych, jest dołożenie wszelkich starań, aby była to przestrzeń przyjazna i dbająca o jego prawa – mówi Małgorzata Połowniak-Dąbrowska, Manager Projektów Edukacyjnych w UNICEF Polska.

Program „Przystań w sieci” jest objęty patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów. Wszystkie placówki, które zrealizują projekt zgodnie z jego założeniami, otrzymają Certyfikat Szkoły Promującej Świadome Korzystanie z internetu w roku szkolnym 2020/2021.

Do programu można dołączyć od 20 października na stronie www.przystanwsieci.pl. Moduły edukacyjne na platformie e-learningowej „Przystań w sieci” zostaną udostępnione zarejestrowanym uczestnikom 9 listopada. Realizacja programu przewidziana jest do końca roku szkolnego 2020/21.

