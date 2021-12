mOchrona – stworzona dla rodziców z myślą o dzieciach

Internet jest dziś naturalnym środowiskiem dorastania i codziennego funkcjonowania. Warto zadbać o to, aby dzieci były w nim bezpieczne i chronione przed zagrożeniami. Rodzice – wszystko w Waszych rękach! Nic nie zastąpi edukacji, świadomego budowania kompetencji cyfrowych i opartej na zaufaniu relacji, ale jest coś, co może stanowić wsparcie w zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa w sieci. To mOchrona: aplikacja ochrony rodzicielskiej OSE, dostępna bezpłatnie na smartfony, tablety i komputery

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) to realizowany przez NASK program, dający szkołom w całej Polsce możliwość podłączenia szybkiego, bezpłatnego i przede wszystkim bezpiecznego internetu – bezpieczeństwo w sieci jest osią wszystkich naszych działań. mOchrona to pierwsza usługa OSE, która wychodzi poza środowisko szkolne: jest przeznaczona dla rodziców, a tym samym stanowi dopełnienie całego ekosystemu, który konsekwentnie budujemy. Oddajemy w Państwa ręce nowe narzędzie, stworzone, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa dzieci w internecie, wszędzie tam, gdzie z niego korzystają, od najmłodszych lat – mówi Maciej Dudkiewicz, Dyrektor ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w NASK.

Z najnowszego badania „Nastolatki 3.0” zrealizowanego przez NASK wynika, że znaczna grupa dzieci rozpoczyna samodzielną przygodę z internetem w wieku 7–8 lat. Co piąty badany nastolatek (20,5%) przyznał, że miał już w tym wieku do dyspozycji telefon umożliwiający połączenie z siecią. Część respondentów wskazała, że własne urządzenie z dostępem do internetu – telefon (3,4%), komputer (9,5%) – posiadała nawet przed ukończeniem 6. roku życia.

Dzieci są dziś pokoleniem cyfrowym, dorastającym ze smartfonem w ręce, co nie oznacza, że są bardziej odporne na zagrożenia. Najlepszym parasolem ochronnym w sieci jest zawsze wiedza i kompetencje cyfrowe, pozwalające na odpowiedzialne wykorzystywanie internetu. Jednak rozwiązania technologiczne, takie jak aplikacja mOchrona, mogą stanowić znaczne wsparcie dla rodziców w ochronie dzieci i minimalizowaniu ryzyka narażenia na zagrożenia online – mówi Anna Borkowska, ekspertka ds. edukacji cyfrowej NASK.

Jak to działa?

mOchrona to typowa aplikacja ochrony rodzicielskiej – czyli narzędzie, które umożliwia wsparcie w ustalaniu reguł dotyczących korzystania z internetu i aplikacji oraz daje rodzicom dostęp do informacji o aktywności dziecka na jego urządzeniu: smartfonie, tablecie, komputerze. Działa poprzez połączenie – sparowanie sprzętów rodzica i dziecka.

Konto rodzica, zabezpieczone kodem PIN, pozwala na wybór kategorii stron internetowych i aplikacji, do których dziecko nie powinno mieć dostępu - np. dlatego, że zawierają treści niebezpieczne lub nieodpowiednie dla jego wieku. Co ważne, można wśród nich ustalać wyjątki, a także w dowolnym momencie zmienić wprowadzone ustawienia. Cały proces jest intuicyjny i prosty w obsłudze.

Jeśli dziecko chce skorzystać z treści, na które nie otrzymało zgody, może wysłać do rodzica prośbę o jej udzielenie, a ten – zaakceptować ją lub odrzucić. A kiedy cokolwiek w sieci wzbudzi niepokój dziecka, ma ono do dyspozycji przycisk S.O.S. Po jego naciśnięciu rodzic otrzyma odpowiednie powiadomienie i będzie mógł zareagować: skontaktować się z synem lub córką i sprawdzić, co się stało.

Pierwszy krok – rozmowa z dzieckiem

Pamiętajmy o tym, że przy wprowadzaniu zasad związanych z korzystaniem z internetu zawsze kluczowa jest rozmowa. Jeśli jako rodzic decydujesz się na korzystanie z aplikacji ochrony rodzicielskiej, wytłumacz dziecku, dlaczego to robisz. Jeśli to możliwe – wspólnie ustalcie reguły. Warto się upewnić, że dziecko rozumie, skąd wynikają takie, a nie inne ustawienia – radzi Anna Borkowska, ekspertka ds. edukacji cyfrowej NASK.

W mOchronie domyślnie zostały zablokowane kategorie stron i aplikacji zawierające treści nielegalne oraz powszechnie uznawane za szkodliwe dla najmłodszych użytkowników internetu, w tym te przedstawiające przemoc i agresję, czy promujące zachowania niebezpieczne dla zdrowia. Rodzic może zmienić te ustawienia w dowolnym momencie, jak również ustalić dodatkowe reguły dotyczące dostępów na urządzeniu dziecka – wedle własnego uznania.

Aplikacja ochrony rodzicielskiej OSE może pomóc także w diagnozowaniu problemów, np. tych związanych z nadużywaniem urządzeń cyfrowych przez dzieci. Dzięki danym zawartym w raportach rodzic dowie się, ile czasu dziecko poświęca na poszczególne aktywności – aplikacje czy media społecznościowe. Jeśli coś wzbudzi jego obawy, ma szansę zareagować.

Z badania „Nastolatki 3.0” wynika, że rodzice znacząco nie doszacowują czasu, jaki ich dzieci spędzają w internecie, oraz nie kontrolują korzystania z sieci w godzinach nocnych. Nastolatki deklarują aktywność online przez średnio 4 godziny i 50 minut na dobę, rodzice natomiast wskazali – 3 godziny 38 minut.

To niepokojące, ale dzięki takim narzędziom jak mOchrona może się zmienić – aplikacja będzie dla rodziców wsparciem również w procesie dbania o higienę cyfrową dziecka i zachowanie równowagi pomiędzy czasem spędzanym przed ekranem a aktywnościami offline.

Edukacja to podstawa

Rolą rodziców jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w sieci, a kluczem do tego – edukowanie najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa online i kształtowanie odpowiedzialnych postaw. Aby było to możliwe, muszą oni mieć dostęp do odpowiedniej wiedzy.

Jedynie rodzic świadomy zagrożeń może bezpiecznie wprowadzać dziecko w świat internetu. Dlatego w ramach OSE dostarczamy nie tylko narzędzia, ale również wiedzę, jak właściwie z nich korzystać. Aplikacja mOchrona, poza szeregiem funkcjonalności zaprojektowanych dla zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych online, zapewnia dostęp do stale aktualizowanych treści edukacyjnych publikowanych na gov.pl/niezagubdzieckawsieci. To strona kampanii, w ramach której regularnie udostępniamy porady i wskazówki, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci. Zachęcamy do korzystania z nich na co dzień – mówi Agnieszka Żeglińska, Dyrektor ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Ekosystemu OSE w NASK.

Szeroką bazę zasobów edukacyjnych m.in. z zakresu cyberbezpieczeństwa, z której korzystać mogą zarówno rodzice, jak i nauczyciele, stanowi również platforma OSE IT Szkoła. Jeśli jeszcze jej nie znacie, koniecznie sprawdźcie materiały, jakie się na niej znajdują: kursy e-learningowe, wykłady czy publikacje.

W świecie, w którym rośnie nie tylko stopień wykorzystania urządzeń cyfrowych, ale także liczba zagrożeń z tym związanych, rodzice powinni jeszcze bardziej zwiększyć swoją czujność. Edukacja, relacja i wsparcie w postaci rozwiązań technologicznych, to najlepsza droga do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w sieci – dodaje Anna Borkowska, ekspertka ds. edukacji cyfrowej NASK.

Chcesz zacząć korzystać z aplikacji mOchrona? Pobierz ją już dziś:

na urządzenie z systemem Android pobierz ze sklepu Google Play,

na urządzenie z systemem iOS pobierz ze sklepu App Store,

na urządzenie z systemem HarmonyOS pobierz ze sklepu AppGallery,

na urządzenie z systemem Windows pobierz tutaj.

Założyć konto rodzica i zarządzać dostępami dziecka możesz również za pośrednictwem wersji webowej aplikacji dostępnej pod adresem: rodzic-mochrona.ose.gov.pl.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: ose.gov.pl/mochrona.

