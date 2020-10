Wielkie zadłużenie firm gastronomicznych i końca nie widać

Zaległości firm gastronomicznych na koniec września br. sięgały 695,6 mln zł - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i BIK. Między marcem a wrześniem przybyło 198 zadłużonych restauratorów; rekordzista z Mazowsza ma ok. 43 mln zł zaległości kredytowych.

Jak zauważają BIG InfoMonitor i BIK, wraz ze wzrostem liczby zachorowań w ostatnich tygodniach rząd wprowadza kolejne obostrzenia w działalności przedsiębiorców.

Tym razem restrykcje, na razie przez dwa tygodnie, dotykają m.in. branżę gastronomiczną, która krótko cieszyła się większą swobodą prowadzenia biznesu. Nie pozostanie to bez wpływu na i tak nienajlepszą kondycję jej finansów” - czytamy w informacji Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i BIK.

Z danych wynika, że zadłużenie restauratorów systematycznie rośnie - w pierwszy lockdown weszli z 647 mln zł zaległości, teraz mają o ponad 48 mln zł więcej. Rośnie nie tylko kwota zaległości, ale też liczba firm gastronomicznych z przeterminowanymi zobowiązaniami.

W tym roku między marcem a wrześniem przybyło 198 zadłużonych przedsiębiorstw (do 10 028), czyli więcej niż w ciągu wcześniejszych 12 miesięcy (132 firmy). Systematycznie w górę pnie się także kwota: z 567,6 mln zł w marcu 2019 r., do 647,4 mln zł w marcu 2020 r. i 695,6 mln zł we wrześniu” - czytamy w komunikacie BIG InfoMonitor.