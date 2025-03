Dramat kredytowy za Tuska. Wielomiliardowe zaległości

Kwota nieopłaconych na czas zobowiązań kredytowych i pozakredytowych konsumentów w Polsce wyniosła 84,7 mld zł na koniec grudnia 2024 roku, wynika z danych z BIG InfoMonitor i BIK. Kwota niespłaconego zadłużenia Polaków w ciągu roku powiększyła się o niemal 1,2 mld zł.

Z Raportu InfoDług, porównującego stan z grudnia 2024 roku i grudnia 2023 roku, wynika, że stale rośnie kwota, jaką jesteśmy winni z tytułu niespłaconych kredytów i zaległych rat pożyczek, ale też nieopłaconego czynszu, kar za jazdę bez biletu, kosztów sądowych czy innych rachunków oraz alimentów. Rok do roku zmalała natomiast liczba osób mających problemy z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań. Między grudniem 2023 a grudniem 2024 ubyło ich niemal 129 tys. (-4,8 proc.), podczas gdy jeszcze w tym samym okresie 2023 roku spadek dotyczył 15,5 tys. osób. Co istotne, we wszystkich segmentach wiekowych liczba niesolidnych płatników zmniejszyła się.

Udział niesolidnych dłużników w łącznej populacji danej grupy rocznikowej pozostaje nadal najwyższy wśród osób między 45. a 54. rokiem życia oraz w przedziale 35-44 lata - kolejno 11,4 proc. i 10,3 proc. Pod koniec ubiegłego roku całkowita liczba dłużników wyniosła 2 535 645, podano również.

Pogłębiają się stare problemy finansowe Polaków

„Niesolidnych dłużników ubywa, ale nadal przyrasta zaległe zadłużenie, co może wskazywać na to, że pogłębiają się stare problemy finansowe Polaków. Niepokojące jest to, że rosnąca kwota zaległego zadłużenia przypada na mniej więcej stałą grupę osób już zadłużonych. Niebezpiecznie rośnie też średnie przeterminowane zadłużenie, bo na osobę przypada już ponad 33,4 tys. zł zaległości, rok wcześniej było to 31,4 tys. zł. To kwota trudna do spłacenia dla przeciętnie zarabiającego Polaka” - podkreślił prezes BIG InfoMonitor Paweł Szarkowski.

Pozytywem jest jednak, że wzrostowy trend zaległości Polaków w ciągu 12 miesięcy poprzedniego roku nieco wyhamował - łączna kwota zaległości urosła o 1,2 mld zł (1,4 proc.), podczas gdy jeszcze rok wcześniej notowaliśmy wzrost na poziomie 4,7 mld zł (6 proc.). Dobrym zjawiskiem może być też spadek, jaki rok do roku zaobserwowano w wartości Indeksu Zaległych Płatności Polaków (IZPP) opracowanego przez BIG InfoMonitor i BIK, który pokazuje udział niesolidnych dłużników na 1000 osób pow. 18. roku życia. W grudniu 2024 roku wynosił on 81,2 pkt, rok wcześniej 85,4 pkt. Wskaźnik ten znacznie różni się jednak w zależności od województwa, a jego rozpiętość w regionach wynosi od 44 do 107.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zwrot na rynku mieszkań? Ceny zaczynają spadać

Złoty potężny i… już przewartościowany?

Polskie zbrojenia. 1,9 biliona złotych w dekadę!

»»Niemcy wypychają do Polski migrantów – oglądaj film tylko na antenie telewizji wPolsce24