ZAPAMIĘTAJ TE DATY. Black Friday i Cyber Monday

Black Friday czyli Czarny Piątek to dzień największych wyprzedaży w roku. Odbywają się one przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych (a oprócz tego też np. w Kanadzie i w Wielkiej Brytanii) cyklicznie co roku, na ogół w ostatni piątek listopada, następnego dnia po słynnym Święcie Dziękczynienia. Z okazji Black Friday pojawiają się największe obniżki cen.

Cyber Monday to dzień pod bardzo wieloma względami podobny do słynnego Czarnego Piątku, z tym jednak, że dotyczy on głównie sklepów internetowych.

Przypadający kilka dni wcześniej Black Friday teoretycznie dotyczy sklepów stacjonarnych, ale w praktyce również sklepy internetowe biorą w nim udział.

Część sklepów internetowych organizuje wyprzedaże wcześniej czyli z okazji Black Friday, ale niektóre czekają ze specjalnymi ofertami aż do Cyber Monday.

Chociaż do wielkich promocji na Black Friday pozostało jeszcze trochę czasu warto pamiętać, że wiele sklepów informuje o akcjach rabatowych z wyprzedzeniem. Często ruszają też z wyprzedażą kilka dni wcześniej.

