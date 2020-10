Forum w warunkach pandemii

Jak na potężny cios, jaki pandemia zadała globalnej gospodarce, Polska radzi sobie całkiem nieźle. Większość firm stanęła na wysokości zadania. Dobrze spisali się inwestorzy zagraniczni

Forum wGospodarce, organizowane już po raz drugi przez redakcję „Gazety Bankowej” i portal wGospodarce.pl, siłą rzeczy musiało uwzględniać kontekst, w jakim się odbywało, czyli globalną ofensywę COVID-19, z wszystkimi bolesnymi dla gospodarek skutkami. Tak jak podczas poprzedniej edycji Forum naszym głównym zadaniem było stworzenie płaszczyzny do wymiany poglądów pomiędzy wiodącymi inwestorami zagranicznymi, ekspertami, przedstawicielami administracji rządowej, instytucji wspierających rozwój biznesu. Formuła ta bardzo dobrze sprawdziła się w ubiegłym roku, w tym również.

Różnica pomiędzy pierwszą a drugą edycją polegała na tym, że na kluczowe tematy Forum – cyfryzację, gospodarkę obiegu zamkniętego, warunki prowadzenia biznesu w Polsce, ochronę zdrowia – patrzyliśmy tym razem przez pryzmat pandemii. Czy przyśpieszy ona cyfrową ewolucję naszego kraju? Czy gospodarka stanie się po niej bardziej ekologiczna? Czy Polska, mimo kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa, nadal będzie dobrym miejscem do inwestycji? Jak mocno COVID-19 zmieni system ochrony zdrowia?

W czterech debatach, które zorganizowaliśmy w ramach Forum wGospodarce, wzięli udział członkowie rządu, ekonomiści, przedstawiciele największych firm zagranicznych działających w naszym kraju, zatrudniających dziesiątki tysięcy osób, aktywnych w swoich środowiskach lokalnych, wspierających polską kulturę, często prowadzących u nas swoje centra innowacji… Każde z tych przedsiębiorstw jest mocno zakorzenione w polskich realiach.

Jednocześnie łączą je silne więzy z rynkami międzynarodowymi z uwagi na globalny charakter działalności większości z nich. Dlatego pandemia, która zawiesiła ich biznesowe związki z kluczowymi partnerami z Azji, z Chin czy z Indii, mogła mocno im zagrozić. Z naszych paneli wynika jednak, że tak się nie stało, a przynajmniej nie było to widoczne z polskiej perspektywy. Oczywiście na długie tygodnie podmioty te musiały zawiesić działalność usługową czy ograniczyć produkcję, co dało się im mocno we znaki, jak każdej firmie działającej w Polsce, jednak nie zachwiało to ich fundamentami. Duże zagraniczne korporacje, o solidnych podstawach finansowych i potężnym zapleczu materialnym oraz ludzkim, posiadają wystarczające zasoby, by przetrwać nawet tak silne wstrząsy jak pandemia. Kryzys wynikający z COVID-19 pokazał, jak ważne jest budowanie silnych konglomeratów, o dużej skali działania. A zarazem, jak istotne jest zakorzenienie zagranicznych firm na lokalnym rynku. Wiele z nich działa u nas na tyle długo, że stworzyło regionalne łańcuchy powiązań – produkcyjnych i usługowych – które procentowały w warunkach globalnego lockdownu. To jedno z najważniejszych doświadczeń czasów pandemii – im krótsze i bardziej przewidywalne łańcuchy dostaw, tym lepiej nie tylko dla gospodarki, lecz również dla samych firm.

Forum po raz kolejny pokazało, jak istotna jest współpraca administracji rządowej z zagranicznym biznesem. Pandemia, mimo realnych strat gospodarczych, do których doprowadziła, nie zahamowała unij­nych projektów związanych np. z ekologią, gospodarką obiegu zamkniętego, Zielonym Ładem czy cyfryzacją. Wręcz przeciwnie – wygląda na to, że stała się ona w pewnym sensie czynnikiem stymulującym rozwój nowej, zielonej gospodarki. Ponieważ Polska funkcjonuje w unijnych realiach, musi implementować jej ekologiczne dyrektywy do swoich warunków. Wielkie koncerny zagraniczne działające w naszym kraju gospodarkę obiegu zamkniętego mają na swoich sztandarach już od wielu lat, wpisaną do strategii, zaakceptowaną przez inwestorów. Warto korzystać z ich międzynarodowych doświadczeń.

Tegoroczne Forum wGospodarce było pod wieloma względami nietypowe, choć zarazem pokazało, że duży zagraniczny biznes ma w Polsce znakomite warunki do działania, niezależnie od kryzysów, pandemii i zmieniających się trendów w światowej gospodarce.

Stanisław Koczot

zastępca redaktora naczelnego „Gazety Bankowej”