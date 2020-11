YouTuber na celowniku UOKiK. Promował nielegalną działalność

Prezes UOKiK wszczął pierwsze postępowania o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przeciw osobom propagującym systemy promocyjne typu piramida; dotyczą youtubera, a także spółki z Wrocławia i jej menedżerów - podał w poniedziałek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Jak podkreślił Urząd, działania, co do których wszczęto postępowania, polegają na namawianiu konsumentów do udziału w „projekcie” w roli „inwestora” w systemie sprzedaży w zamian za obietnicę wynagrodzenia lub innych korzyści materialnych. Te z kolei są uzależnione przede wszystkim od wprowadzenia do systemu kolejnych osób, a nie od sprzedaży czy konsumpcji produktów. W takich systemach najczęściej są oferowane inwestycje w tokeny, kryptowaluty, pakiety edukacyjne czy językowe, apartamenty, itd.

Dwa postępowania Prezes UOKiK wszczął przeciwko youtuberowi Damianowi Żukiewiczowi, który - według Urzędu - czerpie zyski z zachęcania do różnych inwestycji. Zarzuty dotyczą propagowania systemów promocyjnych typu piramida. Jak podkreślił UOKiK, youtuber w nagraniach dostępnych w serwisie YouTube namawiał do zarejestrowania się na portalach FutureNet i FutureAdPro obiecujących zyski za wprowadzenie nowych osób do systemu. Tymczasem w lipcu 2020 r. Prezes UOKiK wydał decyzję, w której uznał, że były to nielegalne systemy promocyjne typu piramida.

Według Urzędu, w podobny sposób youtuber mógł promować też sieć niezależnych przedstawicieli NetLeaders. W grudniu 2019 r. Prezes UOKiK wydał decyzję, w której uznał, że był to system promocyjny typu piramida.

„Celem takich systemów jest lawinowy wzrost liczby członków. Zazwyczaj większość pieniędzy trafia do pomysłodawców piramidy oraz osób odpowiedzialnych za jej promocję. Prędzej czy później jednak dalszy wzrost liczby użytkowników nie jest już możliwy i system upada, a konsumenci tracą wpłacone pieniądze” - podkreślił prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Urząd przypomniał, że prokuratury prowadzą śledztwa, zarówno ws. FutureNet i FutureAdPro, jak i NetLeaders.

W drugiej sprawie Prezes UOKiK postawił zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów spółce NTIM z Wrocławia, zaś wobec dwóch jej menedżerów wszczął postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Według UOKiK, spółka NTIM propagowała w Polsce program Shields, umożliwiający osobie zarejestrowanej na platformie internetowej rockwall.investments - służącej do oferowania produktów powiązanych z kryptowalutami - otrzymywanie wynagrodzenia uzależnionego przede wszystkim od wprowadzenia nowych członków. Zdaniem Prezesa UOKiK mógł to być system promocyjny typu piramida.

Drugi zarzut dotyczy wprowadzania konsumentów w błąd co do właścicieli i osób zarządzających platformą rockwall.investments. Konsumenci byli zapewniani, że kapitał i osoby zarządzające pochodzą z Polski. W rzeczywistości właścicielem, administratorem i usługodawcą portalu była spółka Perfect Lion Solutions z siedzibą w Charlestown na wyspie Nevis na Morzu Karaibskim, a firma NTIM wykonywała na jej rzecz jedynie usługi marketingowe i informatyczne.

UOKiK przygląda się też nowym projektom, które mogą okazać się systemem promocyjnym typu piramida lub w inny sposób zagrażać interesom finansowym konsumentów oraz bada rolę naganiaczy i menedżerów, którzy stoją za danym przedsięwzięciem.

Prezes Urzędu chce wstępnie zbadać, czy zasady funkcjonowania tych projektów nie prowadzą do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Dlatego wszczął postępowania wyjaśniające w sprawach platformy yourfitway.com, platformy lucrias.com, oraz firmy AssetsPro.

Urząd podał też, że zawiadomił prokuraturę o dwóch innych przedsięwzięciach, które propagowane są w Polsce w mediach społecznościowych, a które - jego zdaniem - są systemami typu piramida.

PAP/KG