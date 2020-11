Związek Liderów Usług Biznesowych przeciwny lockdownowi

Związek Liderów Usług Biznesowych apeluje o niewprowadzanie drugiego lockdownu i podjęcie dialogu z biznesem w celu wypracowania standardów bezpiecznego funkcjonowania gospodarki - poinformował Związek w komunikacie

Kontynuacja biznesowa i szybkość reakcji na kryzysy jest tak samo ważna jak koszt i poziom innowacyjności. Biorąc pod uwagę m. in. wartość eksportu sektor usług wspólnych to szansa dla całej gospodarki. My jesteśmy przygotowani od strony procedur i procesów, czasami ograniczają nas jednak przepisy prawa, które nie zawsze są adekwatne do danej sytuacji biznesowej - powiedział cytowany w komunikacie prezes Związku Piotr Dziwok.