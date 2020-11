Media: Putin zrezygnuje w 2021 r. z powodu stanu zdrowia

Prezydent Rosji Władimir Putin planuje ustąpić ze stanowiska na początku przyszłego roku w związku z rosnącymi obawami o stan zdrowia - podał w piątek brytyjski dziennik „Sun”, powołując się na rosyjskie źródła.

Według tych źródeł, pojawiają się spekulacje, że 68-letni przywódca ma objawy choroby Parkinsona. Obserwatorzy, którzy badali ostatnie nagrania wideo, zauważyli, że nogi Putina wydawały się być w ciągłym ruchu, a on sam trzymał się podłokietnika krzesła i wyglądał na cierpiącego. Jego palce również wydawały się drgać, gdy trzymał długopis i chwytał za filiżankę, która miała zawierać zestaw środków przeciwbólowych.

Jak twierdzą źródła, partnerka prezydenta Rosji, 37-letnia była gimnastyczka Alina Kabajewa błaga go, aby zrezygnował ze sprawowania władzy.

Spekulacje, że 20-letnie rządy Putina - drugie pod względem długości po Stalinie - mogą zbliżać się do końca zaczęły krążyć w tym tygodniu w związku z przygotowywaniem ustawy, mającej go uczynić dożywotnim senatorem po zakończeniu rządów. Projekt ustawy złożonej przez samego Putina, która ma mu zagwarantować immunitet od oskarżenia i państwowe przywileje do śmierci, w szybkim trybie jest procedowany w parlamencie.