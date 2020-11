Sasin: sam rząd nie wygra walki z koronawirusem

Sam rząd nie jest w stanie wygrać z koronawirusem, nawet przy zaangażowaniu wszystkich sił, jeżeli wszyscy nie będą przestrzegać zasad bezpieczeństwa - powiedział w poniedziałek wicepremier Jacek Sasin. Ocenił, że obecnie organizowanie manifestacji jest nieodpowiedzialne

Według wicepremiera, udział w manifestacjach prowadzi do znaczącego wzrostu liczby osób zakażonych, ale i zwiększenia liczby zgonów.

To nie dotyczy przede wszystkim tych, którzy biorą udział w tych zgromadzeniach, ale ci ludzi idą później do swoich rodzin, do swoich bliskich i zarażają ich koronawirusem. Często są to osoby starsze, rodzice, dziadkowie tych młodych ludzi, którzy tak nieroztropnie wychodzili na ulice w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach i przynosili im śmiercionośnego wirusa, powodując, że wiele z tych osób cierpi, a niektórzy również umierają - wskazał Sasin.