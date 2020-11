Trzy konsorcja inżynieryjne chcą kontrakt na master plan CPK

Francusko-hiszpańskie konsorcjum ADP i IDOM, holenderska grupa NACO oraz niemiecko-austriacki ILF złożyły oferty w postępowaniu na wykonawcę master planu Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformowała PAP spółka. Jak dodano, umowa z wykonawcą ma być podpisana przed końcem roku

Jak przekazała w czwartek spółka, konsorcja te świadczą usługi inżynieryjne i projektowe oraz zajmują się zarządzaniem i nadzorem nad budową portów lotniczych w różnych częściach świata.

Master plan to kluczowe opracowanie przedprojektowe, od którego zależą m.in.: parametry techniczne, ostateczna lokalizacja i koncepcja finansowania nowego portu lotniczego. To postępowanie to jeden z kamieni milowych potrzebnej Polsce inwestycji, jaką jest CPK - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.