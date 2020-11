Gigantyczny obóz dla imigrantów na Wyspach Kanaryjskich. Ta fala zalewa Hiszpanię

Rząd Hiszpanii wybuduje na Gran Canarii, największej z Wysp Kanaryjskich, obóz dla imigrantów, którzy od kilku miesięcy masowo przybywają z Afryki na ten położony na Atlantyku archipelag. Nowy ośrodek ma pomieścić około 7000 osób.

Jak poinformował w piątek odpowiedzialny za resort migracji w hiszpańskim rządzie minister Jose Luis Escriva, cytowany przez dziennik “El Confidencial”, w kanaryjskim ośrodku istniałaby możliwość jedynie tymczasowego kwaterowania nielegalnych przybyszów.

Escriva zastrzegł, że pobyt imigrantów trwałby do czasu przekazania przez Hiszpanię nielegalnych przybyszów krajom ich pochodzenia. Dodał, że tylko nieliczni będą mieli prawo do azylu politycznego. Odrzucił opcję kierowania imigrantów do kontynentalnej części Hiszpanii.