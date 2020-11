Portas: ominięcie Polski i Węgier może zrodzić obawy

Były wicepremier Portugalii Paulo Portas przestrzegł w rozmowie z telewizją TVI24, że procedura “ominięcia Polski” podczas negocjowania budżetu UE na lata 2021-2027 może zrodzić wśród innych państw UE obawę, że kiedyś stanie się to samo z nimi

Próba ominięcia Polski i Węgier może zrodzić obawy innych: a co, jeśli kiedyś stanie się to z moim krajem i stracę moje prawo głosu, a czy jeśli się nie zgodzę, to będą nadal procedować beze mnie? - wskazał Portas.