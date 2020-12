Repolonizacja z prawdziwego zdarzenia dzięki ORLEN!

Jak bardzo potrzebny był ten ruch? Na 35 dzienników wydawanych w Polsce, ok. 70 proc. należy do kapitału zagranicznego (dane na podstawie audytu Polskiego Badania Czytelnictwa za 2019 r.). Po transakcji przejęcia Polska Press udział polskiego kapitału wzrośnie do ok. 90 proc.!

Z kolei wśród 10 czołowych portali regionalnych, obecnie 60 proc. jest kontrolowana przez zagraniczny kapitał, a jedynie 40 proc. przez kapitał krajowy. Po transakcji przejęcia Polska Press przez PKN ORLEN 80 proc. tych portali będzie w polskim posiadaniu.

Włączenie do portfolio Polska Press, posiadającej bazę wiedzy nt. preferencji klientów lokalnych, oferującej usługi reklamowe w prasie drukowanej i segmencie online (również na mikrorynkach), pozwoli na wygenerowanie dodatkowych oszczędności z tytułu zakupu reklam i dodatkową platformę komunikacyjnej z klientami detalicznymi i kontrahentami biznesowymi. Przejęcie Polska Press Grupy przez PKN ORLEN zwiększy efektywność działań reklamowych i marketingowych Grupy.

Według szacunków Publicis Groupe, w 2019 r. był on wart blisko 10 mld zł, co oznacza wzrost o 3,2 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Rynek reklamy rośnie zresztą nieprzerwanie od 2013 r.

Zakup spółki Polska Press wpisuje się w dynamiczny rozwój segmentu detalicznego PKN ORLEN zgodnie ze strategią ORLEN2030.

Jak oceniono, PKN ORLEN traktuje zakup wydawnictwa jako inwestycję, która znacząco wpisuje się w rozwój segmentu detalicznego. Obecnie działalność PKN ORLEN w sektorze medialnym skupia się głównie na spółce zależnej Sigma Bis. Grupa sfinalizowała również akwizycję dystrybutora prasy RUCH. Akwizycja wydawnictwa Polska Press jest naturalnym krokiem w kierunku dalszego rozwoju tej części biznesu. Własne wydawnictwo to oszczędności w kosztach dotarcia czytelników (klientów i potencjalnych klientów) np. za pomocą reklamy lub płatnych działań marketingowych. Posiadanie spółek Sigma Bis i RUCH oraz Polska Press zwiększy wykorzystanie synergii operacyjnych, a także wzmocni rozwój segmentu detalicznego w ramach przyjętej strategii Grupy ORLEN do 2030 r.

PKN ORLEN w strategii do 2030 r. zapowiedział, że będzie rozwijał sprzedaż detaliczną m.in. poprzez rozwój nowoczesnych kanałów komunikacji, digitalizację formatów sprzedaży oraz budowę platformy e-commerce w oparciu o sieć Ruch. Zakup Polska Press wpisuje się w założenia tej strategii w szczególności w zakresie budowy zintegrowanej platformy usług cyfrowych w oparciu o bazę klientów. Działania te przyczynią się do wzmocnienia relacji z klientami oraz przełożą się na zwiększenie zysków osiąganych przez koncern.

Według badania Mediapanel Polska serwisy internetowe Polska Press czyta 17,4 mln użytkowników miesięcznie. Dla PKN ORLEN to solidna grupa dotarcia, która umożliwi zwiększenie bazy o nowych i lojalizację dotychczasowych klientów.

Grupa Polska Press posiada kompleksową bazę wiedzy na temat preferencji klientów, prowadzonych transakcji czy wartości koszyka w odniesieniu do grupy 60,07% użytkowników internetu w całej Polsce.

Tworzenie wewnętrznych baz danych to kluczowy trend na rynku reklamy, ale też sprzedaży detalicznej.

Czytaj też: SENSACJA! ORLEN przejmuje spółkę Polska Press!

W 2019 r. Polska Press osiągnęła przychody na poziomie 398,4 mln zł.

Polska Press posiada 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz blisko 120 tygodników lokalnych. Funkcjonują z powodzeniem w 15 z 16 województw w Polsce, a w większości z nich zajmuje pozycję lidera pod względem czytelnictwa i sprzedaży. Portfolio Grupy to także 500 witryn online, co czyni ją liderem wśród witryn lokalnych i regionalnych.

W internecie Polska Press na polskim rynku jest liderem w kategorii wiadomości oraz zdecydowanym liderem w przypadku wiadomości lokalnych. Do pozostałych znaczących graczy na rynku należą Grupa Interia.pl, RASP czy Grupa Wirtualna Polska.

Czytaj też: Prezes PKN Orlen o nowym życiu dla Ruchu

Czytaj też: Orlen z nową strategią. Skąd na to wziąć? Stać nas dzięki dobrej zmianie

Czytaj też: 195 mld zł zysku EBITDA w 10 lat. Orlen prezentuje strategię 2030

Trend światowy

Właściciel Amazon.comzakupił najstarszy amerykański dziennik „Washington Post”. Obecnie zgodnie z doniesieniami medialnymi Jeff Bezos, prezes i założyciel Amazon.com jest zainteresowany zakupem stacji CNN.

W 2018 roku AT&T, amerykańskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, zakupiło koncern medialny Time Warner. Z kolei w 2016 r. globalna firma elektroniczna Arrow Electronics zakupiła UBM (teraz Informa) czyli całą platformę mediów drukowanych i internetowych w obszarze elektroniki. Jeszcze w 2015 roku duża amerykańska firma telekomunikacyjna Verizon za kwotę 4,4 mld dol. przejęła spółkę internetową AOL. Dwa lata później ten sam telekom za 4,5 mld dolarów przejął inny portal internetowy Yahoo.

W 2017 koncern samochodowy Renault nabył 40 proc. udziałów we francuskiej grupie medialnej Challenges. Celem zarówno Challenges Group, jak również Renault jest współpracą w zakresie stworzenia wspólnego pola do testowania innowacji oraz tworzenia nowych treści redakcyjnych i technologicznych.

Rynek medialny w wybranych krajach Unii Europejskiej

Francja - ściśle uregulowany i zdekoncentrowany rynek mediów. We Francji największe grupy medialne, takie jak Grupa Bolloré i Grupa Lagardère Active, należą do Francuzów. Jedynym zagranicznym dużym graczem na rynku jest niemiecka Grupa Bertelsmann France. Francuskie prawo ściśle określa, jaki procent akcji mediów drukowanych i cyfrowych może być w rękach jednego właściciela oraz jaki może on osiągnąć udział w rynku. Ściśle ogranicza również łączny procentowy udział w przypadku posiadania kilku różnych mediów. Limit dla kapitału zagranicznego spoza UE zainwestowanego we francuskojęzycznej naziemnej telewizji lub w radiu to 20 proc.

Niemcy - rynek prasy codziennej jest opanowany przez 10 wydawców niemieckich.

Charakterystycznym dla niemieckiego rynku prasowego jest silna pozycja prasy lokalnej i regionalnej, stanowiących około 3/4 całej ukazującej się prasy codziennej. Rynek prasy codziennej jest opanowany w całości przez 10 wydawców niemieckich. Sytuacja na rynku czasopism jest podobna. Również w tym segmencie można zauważyć dominację kilku przedsiębiorstw medialnych, jak również, że są to przede wszystkim koncerny niemieckie.

Czechy - w ciągu ostatnich 13 lat udział zagranicznych koncernów w czeskim rynku prasy spadł z 80 do 7 proc., a w telewizji z 59 do 5 proc.