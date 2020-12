Parlament Niemiec zawiesza limit długu, by chronić gospodarkę

Niemiecki parlament zawiesił we wtorek wpisany do konstytucji limit zadłużenia, by zezwolić rządowi na zaciągnięcie w 2021 roku do 180 mld euro długu. Ma to chronić gospodarkę kraju przed skutkami pandemii

To drugi pod względem wysokości limit zadłużenia w powojennej historii Niemiec.

W tym roku niemiecki rząd zaciągnął już rekordowo wysokie pożyczki w łącznej wysokości około 218 mld euro, na co zgodę wyraził Bundestag.

Pod koniec września rząd w Berlinie zatwierdził projekt budżetu na przyszły rok, przedstawiony przez ministra finansów Olafa Scholza. Projekt przewiduje limit zadłużenia netto w wysokości 96,2 mld euro (112,43 mld dolarów) na sfinansowanie dalszej walki z kryzysem wywołanym przez koronawirusa.

