Polacy muszą pożyczać! Pożyczki wzrosły o 49,6 proc., płatności odroczone o 108 proc.!

W 2024 roku wartość kredytów i pożyczek osiągnęła rekordowe 760,6 mld zł. Kredytobiorcy zaciągnęli zobowiązania na 248,8 mld zł, czyli o 32 proc. więcej niż rok wcześniej. Największy udział miały kredyty mieszkaniowe i gotówkowe, stanowiąc 73 proc. całości.

Wzrost kredytów wynikał m.in. z rosnących wynagrodzeń, niskiego bezrobocia i stabilnych stóp procentowych.

Zadłużenie Polaków w kredytach i pożyczkach osiągnęło rekordowy poziom, a największy udział miały kredyty mieszkaniowe (68,9 proc.) i gotówkowe (22,8 proc.). Kredyty mieszkaniowe w 2024 roku wzrosły o 36,1 proc., a duży udział miały kredyty na wysokie kwoty powyżej 600 tys. zł, których wartość wzrosła o 115 proc. Kredyty gotówkowe również odnotowały wzrost, szczególnie te powyżej 100 tys. zł, które wzrosły o 45 proc.

Firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na łączną kwotę 21,7 miliarda złotych, co oznaczało wzrost o 49 proc. r/r, a dominowały pożyczki krótkoterminowe do 30 dni.

Wzrost sprzedaży produktów kredytowych / autor: Źródło: BIK

Wartość finansowania poprzez BNPL (kup teraz, zapłać później) wzrosła o 101,8 proc., a korzystały z niego głównie osoby do 44. roku życia.

Płatności odroczone jako forma finansowania zakupów stała się dla prawie 10 proc. osób pierwszą transakcją o charakterze kredytowym. Ponad połowa z tej grupy to osoby młode, do 24 r.ż., które do tej pory nie korzystały z żadnego produktu kredytowego. Jeżeli będą spłacać swoje zobowiązanie w terminie, zaczną budować pozytywną historię kredytową w BIK, która może pomóc, gdy w przyszłości zdecydują się na większy kredyt. Zwracam tu jednak uwagę, by analizować własną zdolność kredytową zanim podejmiemy decyzję o rozłożeniu kolejnego zobowiązania z odroczoną płatnością na raty oraz kontrolować swoje bieżące wydatki, np. korzystając z konta na bik.pl, by nie doprowadzić do problemu nadmiernego zadłużenia – podkreśla prezes Cholewa.