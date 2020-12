Takiego obrazka jeszcze nie było! To efekt polskich tarcz

Niesamowite! Polska ewenementem w skali Europy! Tego na pewno nie chcą oglądać zagorzali krytycy działań rządu Mateusza Morawieckiego oraz przygotowanej przez rząd Tarczy Finansowej, a jednak. To jeden obraz wart tysiąca słów. Tarcza zadziałała najlepiej w Europie. Nie tylko ocalono miejsca pracy, ale też rok do roku minimalnie podniósł się poziom zatrudnienia. Tylko w Polsce

W ciągu trzech miesięcy trzeciego kwartału w Polsce zatrudnienie wzrosło o 1,2 proc., a w porównaniu do kwartału sprzed roku zatrudnienie zwiększyło się o 0,5 proc.

Zatrudnienie w Europie Q3 2020 do Q3 2019 / autor: Erurostat, PAP

Trudno będzie to przełknąć opozycji. Najważniejsze, że Tarcza Finansowa działa i to najlepiej w Europie, czym spełniła swoje zadanie długofalowej ochrony wielu miejsc pracy.

Kwartał do kwartału

W trzecim kwartale 2020 roku najwyższy wzrost zatrudnienia w porównaniu z poprzednim kwartałem odnotowano w Irlandii (+3,3 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: Hiszpania (+3,1 proc.) i Austria (+3,0 proc.). Natomiast największe spadki odnotowano na Litwie (-1,9 proc.), Rumunii (-1,0 proc.) i Bułgarii (-0,5 proc.).

PKB

Według danych Eurostatu PKB Polski w trzecim kwartale w porównaniu z drugim wzrósł o 7,9 proc., co plasuje nas w środku zestawienia. Najwyższe odbicie notowały kraje, które ucierpiały najbardziej. Wśród państw członkowskich największy wzrost PKB w porównaniu z poprzednim kwartałem odnotowały: Francja (18,7 proc.), Hiszpania (16,7 proc.) i Włochy (15,9 proc.). Najniższe wzrosty PKB odnotowały Grecja (2,3 proc.), Estonia i Finlandia (po 3,3 proc.) oraz Litwa (3,8 proc.).

Będą próby politycznej manipulacji, dlatego warto to wiedzieć

Tu też warto pamiętać, że będzie wielu chętnych do manipulowania najnowszymi wynikami. Jednak to kolejny dowód na skuteczność polskiej Tarczy Finansowej. Trzeba pamiętać, że Polska nie ma tak dużego odbicia, bo nie doświadczyła tak dużego załamania. A to, po raz kolejny, oznacza, że polska tarcza okazała się najskuteczniejsza dla uniknięcie wstrząsów i nagłych załamań.

