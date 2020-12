Premier: powiódł się nasz plan ws. unijnego budżetu

Powiódł się nasz plan uzyskania wyjątkowego budżetu unijnego; pieniądze wynegocjowane przez rząd PiS w Brukseli będą ogromnym impulsem dla polskiej gospodarki i znaczącą pomocą w walce z sytuacją pokryzysową - powiedział premier Mateusz Morawiecki po powrocie z unijnego szczytu

„Powiódł się nasz plan uzyskania wyjątkowego budżetu unijnego” - oświadczył szef rządu na lotnisku po powrocie z Brukseli.

Dodał, że „pieniądze, które rząd PiS wynegocjował w Brukseli będą ogromnym impulsem dla polskiej gospodarki i znaczącą, ogromną pomocą w walce z sytuacji pokryzysową”.

To wysiłek nie tylko ministrów, rządu, PiS, ale tysięcy osób, które pracowały na to mrówczą pracą, szukając najlepszych możliwości, najlepszych rozwiązań, najlepszych argumentów po to, żeby były te 770 mld zł na najbliższe 7 lat - powiedział Morawiecki.