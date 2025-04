Rząd snuje plany o PKB i podaje inflacje na rok 2025

W 2026 r. wzrost realnego PKB wyniesie 3,5 proc. – wynika z przyjętych przez rząd we wtorek założeń makroekonomicznych na lata 2025-2029. Inflacja średnioroczna ma wynieść w przyszłym roku 3,8 proc.

Rada Ministrów przyjęła projekt „Wieloletnich założeń makroekonomicznych na lata 2025-2029”, przedłożony przez Ministra Finansów.

Wieloletnie założenia makroekonomiczne przedstawiają średniookresowy scenariusz sytuacji gospodarczej Polski do 2029 roku. Będą także podstawą do przygotowania projektu ustawy budżetowej na 2026 rok – podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów we wtorkowym komunikacie.

Pełen optymizm

Według przyjętych przez rząd założeń, w 2025 r. wzrost realnego PKB wyniesie 3,7 proc. W komunikacie kancelaria premiera podała, że głównymi czynnikami napędzającymi gospodarkę będą znacząco wyższe inwestycje publiczne i prywatne. Istotną rolę odegra dalszy napływ środków z KPO. Dodatkowym impulsem będzie dalszy, wyraźny wzrost wydatków na inwestycje militarne. Poza tym, wg komunikatu, „istotnym czynnikiem wzrostu pozostanie spożycie prywatne, które osiągnie wyższą dynamikę niż w poprzednim roku”. Na wzrost spożycia wpłynie między innymi stabilna sytuacja na rynku pracy, dalszy wzrost wynagrodzeń oraz poprawa nastrojów konsumenckich.

„W 2026 r. wzrost realnego PKB wyniesie 3,5 proc. Kluczowe znaczenie będą miały ponownie wysokie nakłady inwestycyjne oraz fundusze z KPO, wspierające modernizację infrastruktury i transformację energetyczną. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu będzie spadek inflacji, co wpłynie na stabilizację siły nabywczej gospodarstw domowych oraz poprawę warunków funkcjonowania przedsiębiorstw” – czytamy w komunikacie.

Także w roku 2026 utrzymująca się dobra sytuacja na rynku pracy, wysoki poziom zatrudnienia oraz wzrost realnych dochodów będą dalej wspierać prywatną konsumpcję - wynika z komunikatu.

Rekordowe prognozy

Podano także, że stopa bezrobocia na koniec 2025 r. wyniesie 4,9 proc., co oznacza jej obniżenie względem 2024 r. o 0,2 pkt. proc. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 r. wyniesie 8,2 proc. w ujęciu nominalnym, a w ujęciu realnym, czyli uwzględniającym wpływ inflacji, przeciętne wynagrodzenia wzrosną o 3,5 proc.

W 2026 r. prognozowana jest kontynuacja pozytywnych trendów – dobrej koniunktury i korzystnej sytuacji na rynku pracy – co przełoży się na dalszy wzrost wynagrodzeń. W efekcie, przeciętne wynagrodzenie wzrośnie o 7,6 proc., a w ujęciu realnym o 3,6 proc. – podano w komunikacie.

Nie uwzględniono polityki gospodarczej innych państw?

Wynika z niego również, że inflacja w 2025 r. wyniesie 4,5 proc., natomiast w przyszłym roku średnio 3,8 proc.

Scenariusz makroekonomiczny jest niepewny. Wiąże się to z polityką gospodarczą innych państw. Scenariusz został przygotowany bez uwzględnienia podwyżek ceł ogłoszonych przez rząd USA w kwietniu 2025 r. Ich pośredni i bezpośredni wpływ na polską oraz europejską gospodarkę jest obecnie trudny do przewidzenia i zależy od ostatecznych decyzji administracji amerykańskiej oraz skali reakcji krajów europejskich oraz reszty świata. Kontynuacja konfliktu zbrojnego w Ukrainie także może mieć negatywny wpływ na sytuację makroekonomiczną w Polsce – podano w komunikacie KPRM.

Tempo wzrostu PKB będzie spadać

W kolejnych latach – jak wynika z projektu założeń - tempo wzrostu PKB będzie spadać. W 2027 r. tempo wzrostu PKB wyniesie 3 proc. W 2028 r. wzrost PKB wyniesie 2,7 proc., a w roku 2029 – 2,6 proc.

Magia czy nierealne założenia?

Z kolei średnioroczna inflacja wyniesie 3 proc. w 2027 r., 2,8 proc. w 2028 r. oraz 2,5 proc. w 2029 r.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

pap, jb, gs

Dramat w portach! Przeładunki w 2024 r. minus 8,9 proc.

Niech bagno stanie się bagnem, a skończą się pożary

Dlaczego 30 kwietnia będzie sądnym dniem dla złotego?

»»Strefa Starcia: Spadki notowań wszystkich spółek Skarbu Państwa – oglądaj tylko na antenie telewizji wPolsce24