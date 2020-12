Prezydent: szczepionka w Polsce kilka dni po decyzji EAL

Jeszcze w tym miesiącu powinna zostać podjęta decyzja o dopuszczalności szczepionki firmy Pfizer przeciwko COVID-19 na europejskim rynku medycznym. Może to oznaczać, że kilka dni po tej decyzji szczepionka będzie dostępna w Polsce - przekazał w piątek prezydent Andrzej Duda.

W nagraniu opublikowanym na Twitterze, prezydent Andrzej Duda poinformował, że Europejska Agencja Leków powinna podjąć decyzję na temat szczepionki firmy Pfizer do końca miesiąca.

Zdaniem ministra zdrowia to oznacza, że kilka dni po tej decyzji ta szczepionka może być dostępna w Polsce i że będzie można zaszczepić pierwszych naszych rodaków - dodał.

Jak powiedział prezydent, w piątek w Pałacu Prezydenckim odbyło się jego spotkanie z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Uczestniczyli w nim również profesorowie medycyny: Andrzej Horban, Krzysztof Simon i Jarosław Pinkas.

Zaprosiłem także ekspertów po to, by odpowiedzieć na takie pytania, jak - kto powinien być szczepiony, czy to będzie bezpieczne, czy szczepionka została odpowiednio sprawdzona oraz czy ci, co byli już chorzy na koronę, powinni się zaszczepić. Krótko mówiąc to, czym troska się dzisiaj tak wielu z nas - powiedział prezydent.