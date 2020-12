Cyberpunk 2077: Szefostwo projektu bierze na siebie winę za błędy

Ostatnie dwa dni są gorące w mediach za sprawą premiery gry Cyberpunk 2077. To najbardziej wyczekiwana produkcja w 2020 roku

W szczytowym momencie na popularnej platformie Steam w Cyberpunka 2077 grało jednocześnie 1 003 264 graczy. To ponad dwukrotnie lepszy wynik od dotychczasowego rekordu dla gry jednoosobowej z 2015 r., kiedy w Fallout 4 grało niecałe 473 tys. osób.

To pokazuje skalę zainteresowania tytułem. Jednak wraz z pozytywnym recenzjami dotyczącymi fabuły, pojawiło się również mnóstwo zgłoszeń odnośnie tzw. bugów w grze. Głównie dotyczących tektury niektórych przedmiotów, albo np. zamrożeń postaci, gdy ma wykonać jakąś czynność.

Jak czytamy na bloombergu, zareagowało już kierownictwo projektu. Adam Badowski, szef studia wysłał maila do współpracowników, w którym napisał:

Początkowo mieliśmy system bonusowy, który koncentrował się na ocenach gry i dacie premiery, ale po rozważeniu uważamy, że taka miara jest po prostu niesprawiedliwa, biorąc pod uwagę okoliczności. Nie doceniliśmy tego, jak dużo czasu potrzeba do urzeczywistnienia gry i jak bardzo złożony jest to proces, a mimo to Wy zrobiliście wszystko, co w waszej mocy, aby stworzyć ambitną i wyjątkową grę.