Wersja NextGenowa i patch - najbliższe plany na Cyberpunka

Minął niemal rok od premiery Cyberpunka 2077. To produkcja, którą promowano z dużą pompą, ale i na którą wielu graczy wyczekiwało. Początki jednak były bardzo trudne i zawiodły fanów CD Projekt. Jak z perspektywy czasu prezes tej wytwórni ocenia prace nad grą?

10 grudnia 2020 roku. To jedna z najważniejszych dat w historii CD Projekt. Wtedy na rynku pojawiła się gra Cyberpunk 2077.

„Cyberpunk 2077” to największy, najambitniejszy i zdecydowanie najbardziej skomplikowany projekt w naszej 27-letniej historii. W niemal każdym aspekcie staraliśmy się pójść o krok dalej, podobnie jak robiliśmy to z każdą kolejną wydaną przez nas grą wiedźmińską. Wydanie gry w ramach nowej franczyzy niesie za sobą wiele wyzwań i ryzyk, szczególnie w sytuacji, gdy koncept jest tak złożony. Powołaliśmy do życia ogromne, tętniące życiem futurystyczne miasto Night City, w którym rozgrywają się nieliniowe historie bohaterów. Jesteśmy dumni z wielu aspektów gry, ale – jak wiemy – nie wszystko poszło po naszej myśli. Niemniej świadomość marki Cyberpunk, którą udało nam się zbudować, jest ogromna, a uniwersum gry, jego charakter i szczegółowość mają fanów na całym świecie. Wierzymy, że w długim terminie „Cyberpunk 2077” będzie postrzegany jako gra bardzo dobra i tak, jak nasze pozostałe tytuły, będzie sprzedawał się latami – zwłaszcza że z czasem sprzęt będzie coraz wydajniejszy, a gra przez nas usprawniana. Cały czas pracujemy nad kolejnymi aktualizacjami, a także nad wersją na najnowszą generację konsol - mówi Adam Kiciński, prezes CD Projektu. w rozmowie z Rzeczpospolitą.