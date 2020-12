Premier: Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Szczepień

Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Szczepień; mamy zakontraktowanych 60 milionów dawek szczepionki na Covid-19 od 6 dostawców - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki

Szef rządu przypomniał na wtorkowej konferencji prasowej, że dokładnie tydzień temu w Wielkiej Brytanii rozpoczęły się szczepienia na Covid-19.

To bardzo ważny moment, w którym Europa przystępuje do kontrofensywy. Dzisiaj możemy powiedzieć, że dołączamy do grona państw w ramach całej UE, które już w styczniu przystąpią do procesu szczepienia - powiedział Morawiecki.

Poinformował, że po intensywnych konsultacjach w gronie ekspertów rząd przyjął Narodowy Program Szczepień. Mamy zakontraktowanych ponad 60 mln dawek już dzisiaj od 6 firm, które jako pierwsze przedstawiły swoją dokumentację do akceptacji przed odpowiednie agencje medyczne - przekazał premier.

Na proces szczepień nie będziemy szczędzili środków. To już dzisiaj zabudżetowane około 3 mld zł, ale prócz tego także środki dla wszystkich placówek medycznych, które będą szczepić, które niemal podwoją tę liczbę - oświadczył szef rządu. Moment, w którym pierwszy Polak, pierwsza Polka przystąpi do szczepienia, będzie momentem zwrotnym; według specjalistów dziś to jest jedyne remedium na to, by pozbyć się epidemii raz na zawsze - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że Narodowy Program Szczepień zakłada, że szczepionki będą darmowe, dobrowolne. Postaramy się, by były dostępne także dla tych, którzy dziś są w swoich domach, nie mogą z nich wyjść, z różnych względów, zdrowotnych przede wszystkim, dla osób starszych, dla osób niepełnosprawnych. Chcemy chronić najsłabsze osoby naszego społeczeństwa w pierwszej kolejności - powiedział szef rządu.

Według niego, „moment, w którym pierwszy Polak, pierwsza Polka przystąpi do szczepienia, będzie momentem zwrotnym”. „Według specjalistów dziś to jest jedyne remedium na to, by pozbyć się epidemii raz na zawsze” - dodał.

Powiedział również, że podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej zapytał, dlaczego nie można skrócić okresu, w którym Europejska Agencja Leków podejmuje decyzje odnośnie szczepionek, „dlaczego w Kanadzie czy w Wielkiej Brytanii te decyzje zapadają szybciej”. „Być może o parę dni uda się skrócić ten okres, bo moim zdaniem warto walczyć o każde kilka dni, o każdy tydzień, dwa tygodnie” - powiedział szef rządu.

Zaszczepić jak najwięcej ludzi

Musimy mieć na uwadze to, że wirus atakuje. U nas w ostatnich tygodniach sytuacja jest lepsza, ale nie ma co udawać, że wirus jest pokonany i, że sytuacja jest na tyle dobra, że można myśleć o zmianach w kierunku odmrażania - powiedział prezes Rady Ministrów. Opracowany przez nas Narodowy Program Szczepień daje nam nadzieję, której dzisiaj potrzebujemy. To musi być nasz narodowy cel, żeby zaszczepić jak najwięcej ludzi. Opierajmy się na nauce, na badaniach i na tym, co zalecają nam eksperci.

Premier Morawiecki podkreślił, że rząd jest w stałym kontakcie z Radą Medyczną, która mu doradza i jej opinia jest jednoznaczna: _”Musimy się zaszczepić jak najszybciej”. „Będziemy zaczynali od medyków, chcemy też stosunkowo szybko zaszczepić nauczycieli” - zapowiedział Morawiecki.

Niektórzy odczuwają niepokój w związku ze szczepionką. Zaufajmy medykom i naukowcom. Narodowy Program Szczepień przedstawia program logistyki i dystrybucji. Najlepsza szczepionka nie zadziała, jeśli do programu przystąpi za mało osób - podkreślił.

Premier zaapelował o odpowiedzialność obywateli w okresie świątecznym. Zachęcił, aby spędzać święta w gronie najbliższych.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, ale w tym wyjątkowym czasie potrzebna jest wyjątkowa odpowiedzialność, żeby nie zarażać innych. Jeśli nie spędzimy świąt tylko w najbliższym gronie, to liczba zakażeń będzie wzrastać - powiedział premier.

Szef rządku podkreślił, że pandemia nie jest jeszcze pokonana. Zwrócił uwagę, że według wielu medyków styczeń i luty są groźniejsze niż październik i listopad. Przypomniał, że w wielu krajach przedstawiciele świata medycznego i nauki, a także politycy mówią o trzeciej fali. Zwalczmy koronawirusa, bo razem możemy tego dokonać - podsumował premier Morawiecki.

PAP/mt

