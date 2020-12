Ardanowski przewodniczącym Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

Prezydent Andrzej Duda powołał w środę Radę ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP; jej szefem został b. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dbałość o rozwój wsi to bardzo ważny element realizacji praw konstytucyjnych - stwierdził prezydent

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady prezydent podkreślił, że sprawy wsi i rolnictwa to dla niego „nie tylko jedne z najważniejszych tematów państwowych”, ale chce też kontynuować „misję prezydencką w tym zakresie”, którą zapoczątkował prezydent Lech Kaczyński powołując w 2009 r. analogiczną radę.

Prezydent zaznaczył, że przewodniczącym tamtej rady był Jan Krzysztof Ardanowski, który przewodniczy także powołanej przez niego Radzie ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

„Poprosiłem pana ministra o to, by podjął się funkcji przewodniczenia tej Radzie dlatego, że patrząc tak romantycznie uznałem jego osobę za pewien przejaw ciągłości. Chciałbym, żebyście państwo także patrzyli przez pryzmat takiej ciągłości, że to, co wtedy zostało podjęte przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, my dzisiaj po prostu kontynuujemy” - powiedział Duda.

Jak dodał, chce, by członkowie Rady kierowali się wizją Lecha Kaczyńskiego, zgodnie z którą „na obszarach wiejskich muszą być zapewnione takie warunki życie, by żyło się tam nie gorzej niż w mieście, by poziom życia rolnika był jak najwyższy”.

„Rozwój obszarów wiejskich, dbałość o tę część Polski, która stanowi przecież jej większość, to bardzo ważny element realizacji praw konstytucyjnych” - podkreślił prezydent. Zaznaczył, że realizacją praw konstytucyjnych obywateli jest m.in. równy rozwój wszystkich obszarów kraju, równy dostęp do dobrej edukacji, kultury i zapewnienie warunków do godnych warunków życia i komunikacji.

Jak mówił, „to się dzieje”. „Cieszę się, że mogę tu, w Pałacu Prezydenckim, przykładać do tego rękę i pracować nad takimi rozwiązaniami, które to realizują” - dodał prezydent.

Podkreślił, że ważną kwestią jest też „zapewnienie dobrych możliwości gospodarowania, dobrych możliwości prowadzenia biznesu rolniczego, czyli gospodarstwa”. „To jest wielkie i bardzo trudne zadanie wymagające w każdym przypadku konsultacji z ekspertami; to jest także wielkie zadanie, które chcę wykonywać przez najbliższe pięć lat z państwa pomocą” - powiedział Duda, zwracając się do członków Rady.

Podkreślił, że rolnictwo to obecnie „potężny, niezwykle ważny prężnie rozwijający się dział polskiej gospodarki; to ogromna część polskiego eksportu, to jest bezpieczeństwo żywnościowe”. „Rolnictwo to nasz potencjał rozwijany na świecie, to nasza coraz mocniejsza marka na świecie i to jest także nasza siła. Szczyciłem się i szczycę, wszędzie, gdzie tylko mogłem, starałem się promować polską żywność, polskie produkty rolne” - mówił prezydent. Dodał, że także w tej kadencji chce być bardzo aktywny promując polskie rolnictwo.

Ardanowski podziękował prezydentowi za zaufanie oraz za działania na rzecz polskiej wsi. „Postaram się podołać oczekiwaniom, ale również w sposób dobry zorganizować prace ludzi o rozlicznych kompetencjach. Bo przecież bogactwem tej Rady są właśnie osoby, które mają różną wiedzę, doświadczenie, różne punkty widzenia i spojrzenia na sprawy wsi” - podkreślił.

Były minister rolnictwa podkreślał, że mieszkańcy wsi to pełnoprawni obywatele, którzy mają prawo realizować aspiracje i podnosić jakość swojego życia. „Ludzie na wsi nie czują się i nie mają absolutnie żadnych powodów, by czuć się kimś gorszym, mniej wartościowym. Historia ich rodzin, szczególnie stulecie odzyskania niepodległości potwierdziło, pokazało, że to szlachetna historia obywateli, którzy angażowali się we wszystkie najważniejsze wydarzenia w wywalczeniu niepodległości, w obronie tej niepodległości” - podkreślił.

Ardanowski przekonywał też, że zajmowanie się sprawami wsi i rolnictwa nie jest tylko partykularnym interesem jej mieszkańców, bo nowoczesne rolnictwo jest ważne dla całego społeczeństwa.

Mówił też m.in. o tym, że rozwiązywanie problemów rolnictwa wymaga dialogu ze środowiskami rolniczymi. „Nie ma możliwości (…) narzucania jakichś przepisów prawnych, wprowadzania przepisów bez konsultacji ze środowiskami wiejskimi. Tej debaty zabrakło niedawno nad jedną z ustaw, która zbudowała mur między rolnikami, mieszkańcami wsi a władzą, bo nie było tej debaty” - powiedział.

Dodał, że Rada jest potrzebna właśnie jako miejsce uczciwej debaty, by „minimalizować takie ryzyka wprowadzania przepisów prawnych, które nie wiadomo czemu miałyby służyć”. Zapowiedział, że po Nowym Roku zostaną zorganizowane pierwsze spotkania dotyczące „najważniejszych tematów, które nie mogą czekać”.

„Chcę podziękować również panie prezydencie za podkreślenie tego związku z Radą przy Lechu Kaczyńskim, która pracowała do ostatniego dnia, do 10 kwietnia 2010 roku, starając się jak najbardziej transparentnie, obiektywnie przedstawiać głowie państwa ocenę ówczesnej sytuacji rolnictwa. Jest pan człowiekiem, który nie tylko szanuje wieś, nie tylko o tę wieś zabiega, (…) ale jest pan również osobą, która również potrzebuje konkretnej wiedzy jak się zmienia polska wieś” - powiedział Ardanowski zwracając się do prezydenta.

Andrzej Duda wyraził nadzieję, że fakt, iż w Radzie zasiadają przedstawiciele różnych środowisk, zapewni „pluralizm głosów i spojrzenia na sprawy wiejskie”.

Liczę na to, że przez te następne pięć lat mojej służby dla ojczyzny tu, w Pałacu Prezydenckim dzięki państwa wsparciu i pomocy zostawimy po sobie jakąś dobrą pamiątkę, która będzie służyła dobrze sprawom polskiej wsi, a w efekcie sprawom całej Rzeczypospolitej. Bo, jak powiedziałem, tereny wiejskie to większość Polski - zaznaczył prezydent.

W skład Rady powołani zostali obok Ardanowskiego także: Lucjan Cichosz, Czesław Cieślak, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Bogdan Fleming, Kamila Grzywaczewska, Teresa Hałas, Lech Kuropatwiński, Artur Maciej Paradowski, Rafał Pelc, prof. Walenty Poczta, prof. Marian Podstawka, Marian Sikora, dr Monika Stanny, Błażej Spychalski, Barbara Szczepanik, Wiktor Szmulewicz, prof. Antoni Szumny, Jerzy Zająkała oraz prof. Michał Zasada.

