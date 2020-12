Facebook krytykuje Apple'a w reklamach. Walczą o prawo do śledzenia

Na łamach największych dzienników amerykańskich Facebook opublikował wielkie reklamy z krytyką Apple’a z powodu zmian w systemie iOS 14, przez które dostawca smartfonów chce ograniczyć możliwości śledzenia zachowań użytkowników w sieci, w celu dopasowania do nich reklam. Serwis społecznościowy twierdzi nawet, że chce bronić w ten sposób mniejszych firm, ponieważ to w nie uderza nowe ograniczenie Apple’a – czytamy na portalu Wirtualnemedia

Wprowadzenie tych dodatkowych zabezpieczeń w najnowszej wersji systemu iOS dla ochrony prywatności użytkowników Apple zapowiedział już w czerwcu br.

Pomysł Apple’a jest taki, aby system operacyjny iPhone’a i iPada po prostu pytał użytkowników o zgodę na to by dana aplikacja, z której korzystają, śledziła ich zachowania w necie. W aplikacji ma wyświetlać się okno z pytaniem, czy użytkownik życzy sobie śledzenia, czy nie.

Chęć lepszego strzeżenia przez Apple’a prywatności swoich klientów wzbudziła niepokój środowisk części reklamodawców oraz Facebooka, ponieważ w ten sposób odnoszenie korzyści z targetowania reklam byłoby wymiernie pomniejszone.

Od początku jednym z największych krytyków zapowiedzi Apple był Facebook. Już w sierpniu br. na swoim firmowym blogu serwis przyznał, że szykowane przez Apple zmiany będą miały zarówno dla samego portalu, jak i tysięcy reklamodawców promujących w nim swoje produkty i usługi, negatywne skutki finansowe – informuje portal Wirtualnemedia.pl.

Kampania Facebooka przeciwko planom chronienia przez Apple’a prywatności klientów znalazła odzwierciedlenie w krytycznych wobec dostawcy smartfonów reklamach, jakie ukazały się ostatnio w czołowych dziennikach w USA: „New York Timesie”, „Washington Post” oraz „Wall Street Journal”.

Facebook ostrzega w nich, że ograniczenia Apple’a uderzą w małe i średnie firmy, które szczególnie w trudnych czasach pandemii koronawirusa dzięki tym profilowanym reklamom mogą skuteczniej docierać z ofertą produktową do klienta. Co na to Apple? Jego stanowisko się nie zmieniło. Firma utrzymuje, że serwis Marka Zuckerberga w dużym stopniu lekceważy prywatność i zbiera na temat użytkowników ogromne ilości danych, na których później zarabia – czytamy na Wiruelnemedia.pl.

Obie firmy, niejako połowa cyfrowych gigantów określanych jako GAFA, nie biedują. Przychody Apple w ostatnim kwartale br. wyniosły 64,7 mld dol., a zysk 12,67 mld dol. i ten zysk zmalał w skali roku o 7,5 proc. Natomiast przychody Facebooka w 3. kw. br. wyniosły 21,47 mld dol., a zysk netto serwisu społecznościowego wzrósł o 29 proc., do 7,85 mld dol.

